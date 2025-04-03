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Белый дом прокомментировал решение Трампа ввести импортные пошлины - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Белый дом прокомментировал решение Трампа ввести импортные пошлины
Белый дом прокомментировал решение Трампа ввести импортные пошлины - 03.04.2025, ПРАЙМ
Белый дом прокомментировал решение Трампа ввести импортные пошлины
Решение президента США Дональда Трампа ввести масштабные импортные пошлины не является безумным, поскольку подобная политика успешно проводилась американскими... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T23:14+0300
2025-04-03T23:14+0300
экономика
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дональд трамп
мировая экономика
пошлины
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ВАШИНГТОН, 3 апр - ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа ввести масштабные импортные пошлины не является безумным, поскольку подобная политика успешно проводилась американскими властями на протяжении долгого времени, заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хэссетт. "В этой политике нет ничего безумного. В реальности эта политика, которую испытывали и она была эффективной в Соединенных Штатах на протяжении 150 лет. Я думаю, что первым принятым законом, или одним из первых законов, были пошлины", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Хэссетт добавил, что от главы государства зависит, будет ли Вашингтон вносить изменения в принятые меры. При этом чиновник признал, что если торговые партнеры США, в частности Евросоюз, обратятся к Трампу для переговоров по вопросу пошлин, то глава Белого дома, "разумеется, выслушает". Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
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сша, ес, дональд трамп, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, ЕС, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины
23:14 03.04.2025
 
Белый дом прокомментировал решение Трампа ввести импортные пошлины

Белый дом: решение Трампа ввести импортные пошлины не является проявлением безумия

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 3 апр - ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа ввести масштабные импортные пошлины не является безумным, поскольку подобная политика успешно проводилась американскими властями на протяжении долгого времени, заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хэссетт.
"В этой политике нет ничего безумного. В реальности эта политика, которую испытывали и она была эффективной в Соединенных Штатах на протяжении 150 лет. Я думаю, что первым принятым законом, или одним из первых законов, были пошлины", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Хэссетт добавил, что от главы государства зависит, будет ли Вашингтон вносить изменения в принятые меры. При этом чиновник признал, что если торговые партнеры США, в частности Евросоюз, обратятся к Трампу для переговоров по вопросу пошлин, то глава Белого дома, "разумеется, выслушает".
Рейхстаг, Берлин, Германия
Промышленный союз ФРГ предрек негативное влияние пошлин США на авиастроение
Вчера, 23:13
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
 
ЭкономикаСШАЕСДональд ТрампМировая экономикапошлины
 
 
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