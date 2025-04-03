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Премьер Австралии назвал необоснованными пошлины против Канберры - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Премьер Австралии назвал необоснованными пошлины против Канберры
Премьер Австралии назвал необоснованными пошлины против Канберры - 03.04.2025, ПРАЙМ
Премьер Австралии назвал необоснованными пошлины против Канберры
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в 10% против Канберры назвал их "совершенно необоснованными". | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T01:14+0300
2025-04-03T01:14+0300
экономика
мировая экономика
сша
австралия
москва
дональд трамп
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в 10% против Канберры назвал их "совершенно необоснованными". "Для Австралии эти пошлины не стали неожиданностью, но позвольте мне прояснить: они совершенно необоснованны. Президент Трамп упоминал взаимные пошлины. Взаимные пошлины составили бы нуль, а не 10%. Пошлины, введенные администрацией, не имеют под собой никакой логической основы и противоречат основам партнерства двух стран", - заявил Альбанезе, слова которого цитирует австралийский телеканал ABC. Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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мировая экономика, сша, австралия, москва, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, АВСТРАЛИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп
01:14 03.04.2025
 
Премьер Австралии назвал необоснованными пошлины против Канберры

Премьер Австралии Альбанезе назвал необоснованными пошлины в 10% против Канберры

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в 10% против Канберры назвал их "совершенно необоснованными".
"Для Австралии эти пошлины не стали неожиданностью, но позвольте мне прояснить: они совершенно необоснованны. Президент Трамп упоминал взаимные пошлины. Взаимные пошлины составили бы нуль, а не 10%. Пошлины, введенные администрацией, не имеют под собой никакой логической основы и противоречат основам партнерства двух стран", - заявил Альбанезе, слова которого цитирует австралийский телеканал ABC.
Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШААВСТРАЛИЯМОСКВАДональд Трамп
 
 
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