https://1prime.ru/20250403/premer-856335676.html

Премьер Таиланда призвала не беспокоиться о новых пошлинах США

Премьер Таиланда призвала не беспокоиться о новых пошлинах США - 03.04.2025, ПРАЙМ

Премьер Таиланда призвала не беспокоиться о новых пошлинах США

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават заявила, что населению не стоит беспокоиться о новой политике США в отношении пошлин, которые в итоге приведут к... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T06:34+0300

2025-04-03T06:34+0300

2025-04-03T06:34+0300

экономика

мировая экономика

таиланд

сша

дональд трамп

асеан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856335676.jpg?1743651279

ДЖАКАРТА, 3 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават заявила, что населению не стоит беспокоиться о новой политике США в отношении пошлин, которые в итоге приведут к 36% налогу на поставки товаров из Таиланда. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "В Таиланде самый высокий налог на импорт среди стран АСЕАН - 36%, стране придется реструктурировать налоги на импорт с Соединенными Штатами и создать рабочую группу по переговорам с Соединенными Штатами… В настоящее время министерство финансов и министерство торговли ищут решения", - приводит заявления премьера портал Thaiger. Политик добавила, что обсуждение различных мер корректировки пошлин ведется постоянно, поэтому населению "не о чем беспокоиться".

таиланд

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, таиланд, сша, дональд трамп, асеан