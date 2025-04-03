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Премьер Таиланда призвала не беспокоиться о новых пошлинах США - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Премьер Таиланда призвала не беспокоиться о новых пошлинах США
Премьер Таиланда призвала не беспокоиться о новых пошлинах США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Премьер Таиланда призвала не беспокоиться о новых пошлинах США
Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават заявила, что населению не стоит беспокоиться о новой политике США в отношении пошлин, которые в итоге приведут к... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T06:34+0300
2025-04-03T06:34+0300
экономика
мировая экономика
таиланд
сша
дональд трамп
асеан
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ДЖАКАРТА, 3 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават заявила, что населению не стоит беспокоиться о новой политике США в отношении пошлин, которые в итоге приведут к 36% налогу на поставки товаров из Таиланда. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. "В Таиланде самый высокий налог на импорт среди стран АСЕАН - 36%, стране придется реструктурировать налоги на импорт с Соединенными Штатами и создать рабочую группу по переговорам с Соединенными Штатами… В настоящее время министерство финансов и министерство торговли ищут решения", - приводит заявления премьера портал Thaiger. Политик добавила, что обсуждение различных мер корректировки пошлин ведется постоянно, поэтому населению "не о чем беспокоиться".
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мировая экономика, таиланд, сша, дональд трамп, асеан
Экономика, Мировая экономика, ТАИЛАНД, США, Дональд Трамп, АСЕАН
06:34 03.04.2025
 
Премьер Таиланда призвала не беспокоиться о новых пошлинах США

Премьер Таиланда Чинават: стране не стоит беспокоиться о новых пошлинах США

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ДЖАКАРТА, 3 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават заявила, что населению не стоит беспокоиться о новой политике США в отношении пошлин, которые в итоге приведут к 36% налогу на поставки товаров из Таиланда.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
"В Таиланде самый высокий налог на импорт среди стран АСЕАН - 36%, стране придется реструктурировать налоги на импорт с Соединенными Штатами и создать рабочую группу по переговорам с Соединенными Штатами… В настоящее время министерство финансов и министерство торговли ищут решения", - приводит заявления премьера портал Thaiger.
Политик добавила, что обсуждение различных мер корректировки пошлин ведется постоянно, поэтому населению "не о чем беспокоиться".
 
ЭкономикаМировая экономикаТАИЛАНДСШАДональд ТрампАСЕАН
 
 
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