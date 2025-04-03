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В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения Ту-22М3

В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения Ту-22М3 - 03.04.2025, ПРАЙМ

В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения Ту-22М3

Иркутская электросетевая компания восстанавливает электроснабжение в Приангарье, где во время падения самолета была повреждена линия электропередачи,... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T04:45+0300

2025-04-03T04:45+0300

2025-04-03T04:45+0300

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ИРКУТСК, 3 апр - ПРАЙМ. Иркутская электросетевая компания восстанавливает электроснабжение в Приангарье, где во время падения самолета была повреждена линия электропередачи, ориентировочно подачу напряжения восстановят утром, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Как сообщало ранее Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Более 200 домов в Иркутской области остались без электричества после крушения самолета Ту-22М3, задевшего линию электропередачи, сообщал Кобзев. "Информация от Иркутской Электросетевой компании: в ближайший час напряжение подадут в дома Среднего и Новомальтинска подача электроэнергии в населенный пункт Буреть - ориентировочно утром", - написал Кобзев в Telegram-канале.

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