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В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения Ту-22М3
В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения Ту-22М3 - 03.04.2025, ПРАЙМ
В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения Ту-22М3
Иркутская электросетевая компания восстанавливает электроснабжение в Приангарье, где во время падения самолета была повреждена линия электропередачи,... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T04:45+0300
2025-04-03T04:45+0300
2025-04-03T04:45+0300
энергетика
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приангарье
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минобороны рф
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ИРКУТСК, 3 апр - ПРАЙМ. Иркутская электросетевая компания восстанавливает электроснабжение в Приангарье, где во время падения самолета была повреждена линия электропередачи, ориентировочно подачу напряжения восстановят утром, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Как сообщало ранее Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Более 200 домов в Иркутской области остались без электричества после крушения самолета Ту-22М3, задевшего линию электропередачи, сообщал Кобзев.
"Информация от Иркутской Электросетевой компании: в ближайший час напряжение подадут в дома Среднего и Новомальтинска подача электроэнергии в населенный пункт Буреть - ориентировочно утром", - написал Кобзев в Telegram-канале.
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Энергетика, РОССИЯ, ПРИАНГАРЬЕ, Иркутская область, РФ, Минобороны РФ
В Приангарье восстановили электроснабжение после крушения Ту-22М3
Иркутская электросетевая компания восстанавливает электроснабжение в Приангарье
ИРКУТСК, 3 апр - ПРАЙМ. Иркутская электросетевая компания восстанавливает электроснабжение в Приангарье, где во время падения самолета была повреждена линия электропередачи, ориентировочно подачу напряжения восстановят утром, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Как сообщало ранее Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Более 200 домов в Иркутской области остались без электричества после крушения самолета Ту-22М3, задевшего линию электропередачи, сообщал Кобзев.
"Информация от Иркутской Электросетевой компании: в ближайший час напряжение подадут в дома Среднего и Новомальтинска подача электроэнергии в населенный пункт Буреть - ориентировочно утром", - написал Кобзев в Telegram-канале.