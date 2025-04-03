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В Приангарье три соцобъекта остались без света из-за ЧП с Ту-22М3

В Приангарье три соцобъекта остались без света из-за ЧП с Ту-22М3 - 03.04.2025, ПРАЙМ

В Приангарье три соцобъекта остались без света из-за ЧП с Ту-22М3

В поселке Приангарья, где при падении самолета были повреждены электросети, без электроэнергии остаются три соцобъекта, в местной школе занятия продолжаются,... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T07:02+0300

2025-04-03T07:02+0300

2025-04-03T07:02+0300

энергетика

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иркутская область

приангарье

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минобороны рф

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ИРКУТСК, 3 апр - ПРАЙМ. В поселке Приангарья, где при падении самолета были повреждены электросети, без электроэнергии остаются три соцобъекта, в местной школе занятия продолжаются, там подключен генератор, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Как сообщало ранее Минобороны РФ, самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Во время падения самолет задел линию электропередачи. Без электроснабжения остались населенные пункты Средний, Новомальтинск и Буреть. На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. В поселках Средний и Новомальтинск энергоснабжение уже восстановлено. В Бурети подачу электроэнергии планируется восстановить к 14.00 (9.00 мск). На восстановительных работах задействованы 12 человек. В Тайтурском муниципальном образовании, к которому относится Буреть, введен режим повышенной готовности до полной ликвидации последствий происшествия. "Без электричества в деревне Буреть из-за крушения самолета остались три социальных объекта. В том числе, средняя школа. Но на образовательный процесс происшествие не повлияло. Для холодильников, где хранятся продукты, был подключен бензиновый генератор", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что генераторы также подключены в селе на водонапорной башне, в котельной и местном сельхозпредприятии.

иркутская область

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