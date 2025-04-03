Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде назвали проявлением цинизма новые пошлины США на украинский импорт - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/rada-856340842.html
В Раде назвали проявлением цинизма новые пошлины США на украинский импорт
В Раде назвали проявлением цинизма новые пошлины США на украинский импорт - 03.04.2025, ПРАЙМ
В Раде назвали проявлением цинизма новые пошлины США на украинский импорт
Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев назвал новые пошлины США в размере 10% на украинский импорт экономическим "цинизмом высшей... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T10:40+0300
2025-04-03T10:40+0300
экономика
сша
украина
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев назвал новые пошлины США в размере 10% на украинский импорт экономическим "цинизмом высшей пробы". Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "Бесспорно, именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, учитывая небольшую часть товарного экспорта в США (0,9 миллиарда долларов или 2% всего экспорта в 2024 году).... Но вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов - экономический цинизм высшей пробы", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Он пояснил, что глобальная торговая война будет существенно бить по экономикам стран ЕС. По его убеждению, такая ситуация снизит их способность генерировать ресурсы и, как следствие, уменьшит объём помощи Украине. "Правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам. Вспомните прошлогодние вопросы блокирования экспорта аграрки при гораздо более благоприятной глобальной рыночной конъюнктуре", - резюмировал парламентарий.
https://1prime.ru/20250403/poshliny-856340716.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_353:0:2954:1951_1920x0_80_0_0_4fc9ae1fd6e81c31bd2d10fd940f03f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, рада
Экономика, США, УКРАИНА, Рада
10:40 03.04.2025
 
В Раде назвали проявлением цинизма новые пошлины США на украинский импорт

Депутат Рады Гетманцев назвал цинизмом новые пошлины США на украинский импорт

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев назвал новые пошлины США в размере 10% на украинский импорт экономическим "цинизмом высшей пробы".
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
"Бесспорно, именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, учитывая небольшую часть товарного экспорта в США (0,9 миллиарда долларов или 2% всего экспорта в 2024 году).... Но вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов - экономический цинизм высшей пробы", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что глобальная торговая война будет существенно бить по экономикам стран ЕС. По его убеждению, такая ситуация снизит их способность генерировать ресурсы и, как следствие, уменьшит объём помощи Украине. "Правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам. Вспомните прошлогодние вопросы блокирования экспорта аграрки при гораздо более благоприятной глобальной рыночной конъюнктуре", - резюмировал парламентарий.
Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
ЕС станет сильнее от введения США импортных пошлин, заявил Минфин Польши
10:39
 
ЭкономикаСШАУКРАИНАРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала