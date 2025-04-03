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В Раде назвали проявлением цинизма новые пошлины США на украинский импорт

В Раде назвали проявлением цинизма новые пошлины США на украинский импорт - 03.04.2025, ПРАЙМ

В Раде назвали проявлением цинизма новые пошлины США на украинский импорт

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев назвал новые пошлины США в размере 10% на украинский импорт экономическим "цинизмом высшей... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T10:40+0300

2025-04-03T10:40+0300

2025-04-03T10:40+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев назвал новые пошлины США в размере 10% на украинский импорт экономическим "цинизмом высшей пробы". Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "Бесспорно, именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, учитывая небольшую часть товарного экспорта в США (0,9 миллиарда долларов или 2% всего экспорта в 2024 году).... Но вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов - экономический цинизм высшей пробы", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Он пояснил, что глобальная торговая война будет существенно бить по экономикам стран ЕС. По его убеждению, такая ситуация снизит их способность генерировать ресурсы и, как следствие, уменьшит объём помощи Украине. "Правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам. Вспомните прошлогодние вопросы блокирования экспорта аграрки при гораздо более благоприятной глобальной рыночной конъюнктуре", - резюмировал парламентарий.

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