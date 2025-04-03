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Конкретного разговора о переговорах по черноморской инициативе пока нет

Конкретного разговора о переговорах по черноморской инициативе пока нет - 03.04.2025, ПРАЙМ

Конкретного разговора о переговорах по черноморской инициативе пока нет

Конкретного разговора о новых переговорах России и США по черноморской инициативе пока нет, заявил сенатор, член российской делегации на переговорах в... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T00:47+0300

2025-04-03T00:47+0300

2025-04-03T00:47+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Конкретного разговора о новых переговорах России и США по черноморской инициативе пока нет, заявил сенатор, член российской делегации на переговорах в саудовском Эр-Рияде Григорий Карасин. "По этому поводу комментировать ничего не могу. Мы живем в меняющемся мире, но пока конкретного разговора об этом нет. Но, естественно, жизнь подскажет", - сказал Карасин, отвечая на вопрос газеты "Известия" касательно возможности организации второй встречи по этому направлению. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.

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