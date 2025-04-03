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В России создадут рейтинг добросовестности авиакомпаний и аэропортов

В России создадут рейтинг добросовестности авиакомпаний и аэропортов - 03.04.2025, ПРАЙМ

В России создадут рейтинг добросовестности авиакомпаний и аэропортов

Правительство России утвердило систему оценки и критерии добросовестности авиакомпаний и операторов аэродромов; Ространснадзор будет оцениваться их раз в год,... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T19:58+0300

2025-04-03T19:58+0300

2025-04-03T19:58+0300

правительство рф

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило систему оценки и критерии добросовестности авиакомпаний и операторов аэродромов; Ространснадзор будет оцениваться их раз в год, следует из документа, опубликованного на официальном-интернет портале правовой информации. "Контрольный (надзорный) орган проводит мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц … - присвоение контролируемому лицу репутационного статуса, обозначающего добросовестное соблюдение ... обязательных требований... Оценка добросовестности контролируемых лиц, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, деятельность операторов аэродромов проводится контрольным (надзорным) органом не реже одного раза в 12 месяцев", - сказано в постановлении. Утвержденная система оценки состоит из пяти критериев: количество произошедших за два последних года катастроф, аварий и серьезных авиационных инцидентов по причине действий (бездействия) авиакомпаний/операторов аэродромов, количество выявленных за этот период времени нарушений в передаче сведений или информации Ространснадзору, количество неисполненных за два года предписаний, предоставление надзорному органу доступа к необходимой информации, независимая оценка аккредитованных экспертов. За каждый можно получить максимум 20 баллов. Данные о выставленных баллах можно распространить в рекламных или информационных целях. "При присвоении контролируемым лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки, деятельность операторов аэродромов, 85 и более баллов контрольный (надзорный) орган снижает категорию риска в отношении деятельности контролируемых лиц, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, деятельность операторов аэродромов, на одну категорию", - указано также в документе.

https://1prime.ru/20250314/aviatsiya-855790803.html

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