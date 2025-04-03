https://1prime.ru/20250403/rossija-856334198.html

В Белом доме допустили новые санкции против России

В Белом доме допустили новые санкции против России - 03.04.2025, ПРАЙМ

В Белом доме допустили новые санкции против России

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Россия может столкнуться с дополнительными "жесткими" санкциями от США, хоть и не фигурирует в... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T04:24+0300

2025-04-03T04:24+0300

2025-04-03T04:24+0300

экономика

мировая экономика

сша

белоруссия

запад

дональд трамп

владимир путин

минфин сша

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856334198.jpg?1743643470

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Россия может столкнуться с дополнительными "жесткими" санкциями от США, хоть и не фигурирует в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, сообщает портал Axios. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении зеркальных импортных пошлин, назвав это решение началом "золотого века" для американской промышленности. "Левитт заявила Axios, что Россию не включили в список, поскольку санкции США уже "исключают любую значимую торговлю"... Левитт отметила, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями", - сообщает портал. Как отмечается, представитель Белого дома также указала, что Куба, Белоруссия и КНДР не попали в новые списки, поскольку существующие в отношении них пошлины и санкции и без того слишком высоки. Левитт также подтвердила, что Канаду и Мексику не включили в списки потому, что Трамп уже ввел против них 25%-ные пошлины. Ранее глава минфина США Скотт Бессент, комментируя отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, пояснил, что Штаты не ведут торговли с этими странами. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

сша

белоруссия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, белоруссия, запад, дональд трамп, владимир путин, минфин сша, минфин сша