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В Белом доме допустили новые санкции против России - 03.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250403/rossija-856334198.html
В Белом доме допустили новые санкции против России
В Белом доме допустили новые санкции против России - 03.04.2025, ПРАЙМ
В Белом доме допустили новые санкции против России
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Россия может столкнуться с дополнительными "жесткими" санкциями от США, хоть и не фигурирует в... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T04:24+0300
2025-04-03T04:24+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Россия может столкнуться с дополнительными "жесткими" санкциями от США, хоть и не фигурирует в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, сообщает портал Axios. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении зеркальных импортных пошлин, назвав это решение началом "золотого века" для американской промышленности. "Левитт заявила Axios, что Россию не включили в список, поскольку санкции США уже "исключают любую значимую торговлю"... Левитт отметила, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями", - сообщает портал. Как отмечается, представитель Белого дома также указала, что Куба, Белоруссия и КНДР не попали в новые списки, поскольку существующие в отношении них пошлины и санкции и без того слишком высоки. Левитт также подтвердила, что Канаду и Мексику не включили в списки потому, что Трамп уже ввел против них 25%-ные пошлины. Ранее глава минфина США Скотт Бессент, комментируя отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, пояснил, что Штаты не ведут торговли с этими странами. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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мировая экономика, сша, белоруссия, запад, дональд трамп, владимир путин, минфин сша, минфин сша
Экономика, Мировая экономика, США, БЕЛОРУССИЯ, ЗАПАД, Дональд Трамп, Владимир Путин, Минфин США, минфин США
04:24 03.04.2025
 
В Белом доме допустили новые санкции против России

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Россия может столкнуться с дополнительными санкциями

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Россия может столкнуться с дополнительными "жесткими" санкциями от США, хоть и не фигурирует в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, сообщает портал Axios.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении зеркальных импортных пошлин, назвав это решение началом "золотого века" для американской промышленности.
"Левитт заявила Axios, что Россию не включили в список, поскольку санкции США уже "исключают любую значимую торговлю"... Левитт отметила, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями", - сообщает портал.
Как отмечается, представитель Белого дома также указала, что Куба, Белоруссия и КНДР не попали в новые списки, поскольку существующие в отношении них пошлины и санкции и без того слишком высоки.
Левитт также подтвердила, что Канаду и Мексику не включили в списки потому, что Трамп уже ввел против них 25%-ные пошлины.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент, комментируя отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, пояснил, что Штаты не ведут торговли с этими странами.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАБЕЛОРУССИЯЗАПАДДональд ТрампВладимир ПутинМинфин СШАминфин США
 
 
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