https://1prime.ru/20250403/rossija-856334198.html
В Белом доме допустили новые санкции против России
В Белом доме допустили новые санкции против России - 03.04.2025, ПРАЙМ
В Белом доме допустили новые санкции против России
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Россия может столкнуться с дополнительными "жесткими" санкциями от США, хоть и не фигурирует в... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T04:24+0300
2025-04-03T04:24+0300
2025-04-03T04:24+0300
экономика
мировая экономика
сша
белоруссия
запад
дональд трамп
владимир путин
минфин сша
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856334198.jpg?1743643470
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Россия может столкнуться с дополнительными "жесткими" санкциями от США, хоть и не фигурирует в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, сообщает портал Axios.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении зеркальных импортных пошлин, назвав это решение началом "золотого века" для американской промышленности.
"Левитт заявила Axios, что Россию не включили в список, поскольку санкции США уже "исключают любую значимую торговлю"... Левитт отметила, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями", - сообщает портал.
Как отмечается, представитель Белого дома также указала, что Куба, Белоруссия и КНДР не попали в новые списки, поскольку существующие в отношении них пошлины и санкции и без того слишком высоки.
Левитт также подтвердила, что Канаду и Мексику не включили в списки потому, что Трамп уже ввел против них 25%-ные пошлины.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент, комментируя отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, пояснил, что Штаты не ведут торговли с этими странами.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
сша
белоруссия
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, белоруссия, запад, дональд трамп, владимир путин, минфин сша, минфин сша
Экономика, Мировая экономика, США, БЕЛОРУССИЯ, ЗАПАД, Дональд Трамп, Владимир Путин, Минфин США, минфин США
В Белом доме допустили новые санкции против России
Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Россия может столкнуться с дополнительными санкциями
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Россия может столкнуться с дополнительными "жесткими" санкциями от США, хоть и не фигурирует в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, сообщает портал Axios.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении зеркальных импортных пошлин, назвав это решение началом "золотого века" для американской промышленности.
"Левитт заявила Axios, что Россию не включили в список, поскольку санкции США уже "исключают любую значимую торговлю"... Левитт отметила, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями", - сообщает портал.
Как отмечается, представитель Белого дома также указала, что Куба, Белоруссия и КНДР не попали в новые списки, поскольку существующие в отношении них пошлины и санкции и без того слишком высоки.
Левитт также подтвердила, что Канаду и Мексику не включили в списки потому, что Трамп уже ввел против них 25%-ные пошлины.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент, комментируя отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, пояснил, что Штаты не ведут торговли с этими странами.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.