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Россия в феврале сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Россия в феврале сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое
Россия в феврале сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое - 03.04.2025, ПРАЙМ
Россия в феврале сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое
Россия в феврале по сравнению с предшествующим месяцем сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T06:16+0300
2025-04-03T06:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
япония
москва
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале по сравнению с предшествующим месяцем сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни. Так, объемы поставок этого деликатеса из России в Японию в денежном выражении снизились в 1,6 раза - до 1,408 миллиона долларов. При этом ракообразные в деньгах за месяц практически ничего не потеряли: объемы сократились на незначительные 5% - до 21 миллиона долларов. А вот поставки рыбы просели довольно существенно: по сравнению с январем они снизились в 1,8 раз - до 14,5 миллиона долларов.
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россия, мировая экономика, япония, москва
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, МОСКВА
06:16 03.04.2025
 
Россия в феврале сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое

Россия в феврале сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале по сравнению с предшествующим месяцем сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни.
Так, объемы поставок этого деликатеса из России в Японию в денежном выражении снизились в 1,6 раза - до 1,408 миллиона долларов.
При этом ракообразные в деньгах за месяц практически ничего не потеряли: объемы сократились на незначительные 5% - до 21 миллиона долларов. А вот поставки рыбы просели довольно существенно: по сравнению с январем они снизились в 1,8 раз - до 14,5 миллиона долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЯПОНИЯМОСКВА
 
 
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