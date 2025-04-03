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Россия в феврале сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое

Россия в феврале сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое - 03.04.2025, ПРАЙМ

Россия в феврале сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое

Россия в феврале по сравнению с предшествующим месяцем сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T06:16+0300

2025-04-03T06:16+0300

2025-04-03T06:16+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале по сравнению с предшествующим месяцем сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни. Так, объемы поставок этого деликатеса из России в Японию в денежном выражении снизились в 1,6 раза - до 1,408 миллиона долларов. При этом ракообразные в деньгах за месяц практически ничего не потеряли: объемы сократились на незначительные 5% - до 21 миллиона долларов. А вот поставки рыбы просели довольно существенно: по сравнению с январем они снизились в 1,8 раз - до 14,5 миллиона долларов.

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