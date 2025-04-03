https://1prime.ru/20250403/rossija-856335503.html
Россия в феврале сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое
Россия в феврале сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое - 03.04.2025, ПРАЙМ
Россия в феврале сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое
Россия в феврале по сравнению с предшествующим месяцем сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T06:16+0300
2025-04-03T06:16+0300
2025-04-03T06:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
япония
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856335503.jpg?1743650190
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале по сравнению с предшествующим месяцем сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни.
Так, объемы поставок этого деликатеса из России в Японию в денежном выражении снизились в 1,6 раза - до 1,408 миллиона долларов.
При этом ракообразные в деньгах за месяц практически ничего не потеряли: объемы сократились на незначительные 5% - до 21 миллиона долларов. А вот поставки рыбы просели довольно существенно: по сравнению с январем они снизились в 1,8 раз - до 14,5 миллиона долларов.
япония
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, япония, москва
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, МОСКВА
Россия в феврале сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое
Россия в феврале сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале по сравнению с предшествующим месяцем сократила экспорт моллюсков в Японию почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни.
Так, объемы поставок этого деликатеса из России в Японию в денежном выражении снизились в 1,6 раза - до 1,408 миллиона долларов.
При этом ракообразные в деньгах за месяц практически ничего не потеряли: объемы сократились на незначительные 5% - до 21 миллиона долларов. А вот поставки рыбы просели довольно существенно: по сравнению с январем они снизились в 1,8 раз - до 14,5 миллиона долларов.