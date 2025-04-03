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Россияне назвали идеального руководителя - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне назвали идеального руководителя
Россияне назвали идеального руководителя - 03.04.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали идеального руководителя
Больше половины жителей России (6 из 10) считают идеальным руководителем мужчину, и только каждый пятый в роли лучшего босса видит женщину, говорится в... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T02:17+0300
2025-04-03T02:17+0300
общество
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Больше половины жителей России (6 из 10) считают идеальным руководителем мужчину, и только каждый пятый в роли лучшего босса видит женщину, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. В опросе сервиса приняли участие 7000 россиян "из всех округов страны", представляющих экономически активное население, имеющие опыт работы в качестве подчиненного. Исследование проводилось с 1 по 31 марта. "На вопрос о гендерной принадлежности лучшего начальника в их жизни, 6 из 10 россиян назвали таковым мужчину. Для каждого пятого (19%) идеальным руководителем была женщина", - показал опрос. Примечательно, что россиянки чаще восхищаются начальницами-женщинами, чем мужчины (33 и 12% соответственно). У каждого пятого нет четкого мнения по данному вопросу: "Там, где ценится внимательность к деталям, хороша женщина-руководитель, а мужчины сильны в оперативных решениях"; "Пол не имеет значения — главное, профессионализм"; "Ключевое слово — адекватность". Идеальный руководитель для молодых специалистов до 24 лет — едва разменявший 40 лет профессионал. У подчиненных 25—35 лет лучше всего складываются рабочие отношения с 43-летними управленцами. В 35—45 лет лучше контакт с руководителями в возрасте 45—46 лет, причем пятью годами ранее россияне в возрасте от 35 лет чаще всего называли идеальными руководителями сверстников, а сейчас — тех, кто старше. В 45—50 лет — эффективнее работается с управленцами-ровесниками. После 50 лет — с руководителями чуть младше по возрасту. Президент России Владимир Путин в поздравлении российских женщин с 8 марта подчеркнул, что россиянки добиваются потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности.
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40
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40
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40
общество , владимир путин
Общество , Владимир Путин
02:17 03.04.2025
 
Россияне назвали идеального руководителя

SuperJob: 6 из 10 россиян считают идеальным руководителем мужчину

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Больше половины жителей России (6 из 10) считают идеальным руководителем мужчину, и только каждый пятый в роли лучшего босса видит женщину, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
В опросе сервиса приняли участие 7000 россиян "из всех округов страны", представляющих экономически активное население, имеющие опыт работы в качестве подчиненного. Исследование проводилось с 1 по 31 марта.
"На вопрос о гендерной принадлежности лучшего начальника в их жизни, 6 из 10 россиян назвали таковым мужчину. Для каждого пятого (19%) идеальным руководителем была женщина", - показал опрос.
Примечательно, что россиянки чаще восхищаются начальницами-женщинами, чем мужчины (33 и 12% соответственно). У каждого пятого нет четкого мнения по данному вопросу: "Там, где ценится внимательность к деталям, хороша женщина-руководитель, а мужчины сильны в оперативных решениях"; "Пол не имеет значения — главное, профессионализм"; "Ключевое слово — адекватность".
Идеальный руководитель для молодых специалистов до 24 лет — едва разменявший 40 лет профессионал. У подчиненных 25—35 лет лучше всего складываются рабочие отношения с 43-летними управленцами. В 35—45 лет лучше контакт с руководителями в возрасте 45—46 лет, причем пятью годами ранее россияне в возрасте от 35 лет чаще всего называли идеальными руководителями сверстников, а сейчас — тех, кто старше. В 45—50 лет — эффективнее работается с управленцами-ровесниками. После 50 лет — с руководителями чуть младше по возрасту.
Президент России Владимир Путин в поздравлении российских женщин с 8 марта подчеркнул, что россиянки добиваются потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности.
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
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