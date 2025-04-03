https://1prime.ru/20250403/rost-856352067.html

Медведев: рост российской экономики в I квартале оценивается примерно в 3%

Медведев: рост российской экономики в I квартале оценивается примерно в 3% - 03.04.2025, ПРАЙМ

Медведев: рост российской экономики в I квартале оценивается примерно в 3%

Рост российской экономики в первом квартале 2025 года оценивается примерно в 3%, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T14:43+0300

2025-04-03T14:43+0300

2025-04-03T14:44+0300

экономика

россия

дмитрий медведев

https://cdnn.1prime.ru/img/82858/00/828580050_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a6a7d51809ef11fbd9c25103e726519e.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рост российской экономики в первом квартале 2025 года оценивается примерно в 3%, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин, отметив, что несмотря на санкции Запада, российская экономика продолжает развиваться. "В первом квартале 2025 года рост около 3%", - написал Медведев. Экономика России продолжает развиваться приличными темпами, несмотря на санкции США и европейских стран, отметил Медведев."Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный. Но мы всё равно развиваемся – и вполне приличными темпами", - подчеркнул он.Накануне Минэкономразвития сообщало, что рост экономики за январь-февраль текущего года составил 1,9% в годовом выражении. Первую оценку роста ВВП в первом квартале 2025 года Росстат опубликует в середине мая.Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, российская экономика в первом квартале увеличилась на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования.

https://1prime.ru/20250402/vvp-856325871.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий медведев