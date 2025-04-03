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Медведев: рост российской экономики в I квартале оценивается примерно в 3%
Медведев: рост российской экономики в I квартале оценивается примерно в 3% - 03.04.2025, ПРАЙМ
Медведев: рост российской экономики в I квартале оценивается примерно в 3%
Рост российской экономики в первом квартале 2025 года оценивается примерно в 3%, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T14:43+0300
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экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рост российской экономики в первом квартале 2025 года оценивается примерно в 3%, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин, отметив, что несмотря на санкции Запада, российская экономика продолжает развиваться. "В первом квартале 2025 года рост около 3%", - написал Медведев. Экономика России продолжает развиваться приличными темпами, несмотря на санкции США и европейских стран, отметил Медведев."Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный. Но мы всё равно развиваемся – и вполне приличными темпами", - подчеркнул он.Накануне Минэкономразвития сообщало, что рост экономики за январь-февраль текущего года составил 1,9% в годовом выражении. Первую оценку роста ВВП в первом квартале 2025 года Росстат опубликует в середине мая.Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, российская экономика в первом квартале увеличилась на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования.
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россия, дмитрий медведев
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
Медведев: рост российской экономики в I квартале оценивается примерно в 3%
Медведев: рост российской экономики в первом квартале 2025 года оценивается примерно в 3%
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рост российской экономики в первом квартале 2025 года оценивается примерно в 3%, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин, отметив, что несмотря на санкции Запада, российская экономика продолжает развиваться.
"В первом квартале 2025 года рост около 3%", - написал Медведев.
В Минэкономразвития раскрыли актуальные данные о росте ВВП России
Экономика России продолжает развиваться приличными темпами, несмотря на санкции США и европейских стран, отметил Медведев.
"Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный. Но мы всё равно развиваемся – и вполне приличными темпами", - подчеркнул он.
Накануне Минэкономразвития сообщало, что рост экономики за январь-февраль текущего года составил 1,9% в годовом выражении. Первую оценку роста ВВП в первом квартале 2025 года Росстат опубликует в середине мая.
Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, российская экономика в первом квартале увеличилась на 2,4% год к году на фоне замедления потребительского спроса и охлаждения кредитования.