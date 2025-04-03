https://1prime.ru/20250403/rubio-856348069.html
Трамп поддерживает НАТО, заявил Рубио
Трамп поддерживает НАТО, заявил Рубио - 03.04.2025, ПРАЙМ
Трамп поддерживает НАТО, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты являются частью НАТО, а американский лидер Дональд Трамп ясно дает понять, что он поддерживает... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T13:10+0300
2025-04-03T13:10+0300
2025-04-03T13:10+0300
политика
сша
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты являются частью НАТО, а американский лидер Дональд Трамп ясно дает понять, что он поддерживает организацию, и Вашингтон останется в альянсе. "США - часть НАТО, США остаются такими же активными (участниками - ред.) НАТО, как и раньше... Трамп ясно дает понять, что поддерживает НАТО, что мы останемся в НАТО", - заявил Рубио во время выступления перед журналистами в Брюсселе. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://1prime.ru/20250402/nato-856324534.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:30:1864:1428_1920x0_80_0_0_a82eb03a31704076d43cf855fbe9e525.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нато
Трамп поддерживает НАТО, заявил Рубио
Рубио: Трамп поддерживает НАТО, США останутся в альянсе
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты являются частью НАТО, а американский лидер Дональд Трамп ясно дает понять, что он поддерживает организацию, и Вашингтон останется в альянсе.
"США - часть НАТО, США остаются такими же активными (участниками - ред.) НАТО, как и раньше... Трамп ясно дает понять, что поддерживает НАТО, что мы останемся в НАТО", - заявил Рубио во время выступления перед журналистами в Брюсселе.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Генсеку НАТО задали вопрос об участии альянса в торговых войнах ЕС и США