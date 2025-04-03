https://1prime.ru/20250403/rubio-856348069.html

Трамп поддерживает НАТО, заявил Рубио

Трамп поддерживает НАТО, заявил Рубио - 03.04.2025, ПРАЙМ

Трамп поддерживает НАТО, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты являются частью НАТО, а американский лидер Дональд Трамп ясно дает понять, что он поддерживает... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T13:10+0300

2025-04-03T13:10+0300

2025-04-03T13:10+0300

политика

сша

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты являются частью НАТО, а американский лидер Дональд Трамп ясно дает понять, что он поддерживает организацию, и Вашингтон останется в альянсе. "США - часть НАТО, США остаются такими же активными (участниками - ред.) НАТО, как и раньше... Трамп ясно дает понять, что поддерживает НАТО, что мы останемся в НАТО", - заявил Рубио во время выступления перед журналистами в Брюсселе. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://1prime.ru/20250402/nato-856324534.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, нато