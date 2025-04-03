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Трамп поддерживает НАТО, заявил Рубио - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп поддерживает НАТО, заявил Рубио
Трамп поддерживает НАТО, заявил Рубио - 03.04.2025, ПРАЙМ
Трамп поддерживает НАТО, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты являются частью НАТО, а американский лидер Дональд Трамп ясно дает понять, что он поддерживает... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T13:10+0300
2025-04-03T13:10+0300
политика
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты являются частью НАТО, а американский лидер Дональд Трамп ясно дает понять, что он поддерживает организацию, и Вашингтон останется в альянсе. "США - часть НАТО, США остаются такими же активными (участниками - ред.) НАТО, как и раньше... Трамп ясно дает понять, что поддерживает НАТО, что мы останемся в НАТО", - заявил Рубио во время выступления перед журналистами в Брюсселе. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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сша, нато
Политика, США, НАТО
13:10 03.04.2025
 
Трамп поддерживает НАТО, заявил Рубио

Рубио: Трамп поддерживает НАТО, США останутся в альянсе

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты являются частью НАТО, а американский лидер Дональд Трамп ясно дает понять, что он поддерживает организацию, и Вашингтон останется в альянсе.
"США - часть НАТО, США остаются такими же активными (участниками - ред.) НАТО, как и раньше... Трамп ясно дает понять, что поддерживает НАТО, что мы останемся в НАТО", - заявил Рубио во время выступления перед журналистами в Брюсселе.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
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ПолитикаСШАНАТО
 
 
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