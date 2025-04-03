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Обещание НАТО увеличить расходы на оборону касается и США, заявил Рубио

Обещание НАТО увеличить расходы на оборону касается и США, заявил Рубио - 03.04.2025, ПРАЙМ

Обещание НАТО увеличить расходы на оборону касается и США, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обещание стран НАТО добиться расходов на оборону в 5% ВВП касается и Штатов. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T13:48+0300

2025-04-03T13:48+0300

2025-04-03T13:48+0300

экономика

сша

марк рубио

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обещание стран НАТО добиться расходов на оборону в 5% ВВП касается и Штатов. "Мы хотим покинуть это мероприятие с пониманием того, что мы на пути... к тому, что каждый член... исполнит обещание достичь расходов в 5% (ВВП - ред.). Это касается и США", - подчеркнул он во время выступления перед журналистами в Брюсселе. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://1prime.ru/20250402/nato-856312556.html

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сша, марк рубио, нато