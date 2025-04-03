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Глава ЦБ раскрыла, когда стабилизируется курс рубля
Глава ЦБ раскрыла, когда стабилизируется курс рубля - 03.04.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБ раскрыла, когда стабилизируется курс рубля
Курс рубля будет более стабильным, когда ЦБ добьется низкой инфляции в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:58+0300
2025-04-03T11:58+0300
2025-04-03T11:58+0300
банк россии
рынки
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Курс рубля будет более стабильным, когда ЦБ добьется низкой инфляции в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Если мы добьемся, а я уверена, что добьемся, низкой инфляции, то это будет и более стабильный курс, и, наверное, не постоянно ослабляющийся курс (рубля - ред.)", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по обсуждению отчета ЦБ за 2024 год. Глава ЦБ признала, что курс национальной валюты влияет на инфляцию, при этом, по ее словам, это влияние всегда было асимметричным. "Если курс ослабляется, то инфляция растет быстрее, а если курс укрепляется, темп роста цен снижается медленнее. И это не только в нашей стране так происходит", - пояснила она. Набиуллина отметила, что иногда при укреплении курса национальной валюты цены могут снижаться, но для этого укрепление должно быть устойчивым. "Не факт, что текущее укрепление (рубля - ред.) будет достаточно устойчивым", - сказала она. По мнению Набиуллиной, плавающий курс рубля подходит для российской экономики. "У нас плавающий курс, и мы действительно считаем, что для ситуации в нашей стране это правильное решение, особенно в ситуации, когда постоянные внешние шоки и курс эти шоки на физическом уровне абсорбирует", - заявила глава ЦБ. При этом она напомнила, что в критических ситуациях ЦБ вмешивается, в том числе приостанавливает свои валютные операции.
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рынки, эльвира набиуллина
Банк России, Рынки, Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ раскрыла, когда стабилизируется курс рубля
Набиуллина: курс рубля будет более стабильным, когда ЦБ добьется низкой инфляции
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Курс рубля будет более стабильным, когда ЦБ добьется низкой инфляции в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Если мы добьемся, а я уверена, что добьемся, низкой инфляции, то это будет и более стабильный курс, и, наверное, не постоянно ослабляющийся курс (рубля - ред.)", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по обсуждению отчета ЦБ за 2024 год.
Глава ЦБ признала, что курс национальной валюты влияет на инфляцию, при этом, по ее словам, это влияние всегда было асимметричным. "Если курс ослабляется, то инфляция растет быстрее, а если курс укрепляется, темп роста цен снижается медленнее. И это не только в нашей стране так происходит", - пояснила она.
Набиуллина отметила, что иногда при укреплении курса национальной валюты цены могут снижаться, но для этого укрепление должно быть устойчивым. "Не факт, что текущее укрепление (рубля - ред.) будет достаточно устойчивым", - сказала она.
По мнению Набиуллиной, плавающий курс рубля подходит для российской экономики. "У нас плавающий курс, и мы действительно считаем, что для ситуации в нашей стране это правильное решение, особенно в ситуации, когда постоянные внешние шоки и курс эти шоки на физическом уровне абсорбирует", - заявила глава ЦБ. При этом она напомнила, что в критических ситуациях ЦБ вмешивается, в том числе приостанавливает свои валютные операции.
Укрепление рубля будет работать на снижение инфляции, заявила глава ЦБ