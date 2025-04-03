Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЦБ раскрыла, когда стабилизируется курс рубля - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250403/rubl-856344963.html
Глава ЦБ раскрыла, когда стабилизируется курс рубля
Глава ЦБ раскрыла, когда стабилизируется курс рубля - 03.04.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБ раскрыла, когда стабилизируется курс рубля
Курс рубля будет более стабильным, когда ЦБ добьется низкой инфляции в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:58+0300
2025-04-03T11:58+0300
банк россии
рынки
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853745144_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5c92818032d0d211b11c11c84c2eb9c.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Курс рубля будет более стабильным, когда ЦБ добьется низкой инфляции в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Если мы добьемся, а я уверена, что добьемся, низкой инфляции, то это будет и более стабильный курс, и, наверное, не постоянно ослабляющийся курс (рубля - ред.)", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по обсуждению отчета ЦБ за 2024 год. Глава ЦБ признала, что курс национальной валюты влияет на инфляцию, при этом, по ее словам, это влияние всегда было асимметричным. "Если курс ослабляется, то инфляция растет быстрее, а если курс укрепляется, темп роста цен снижается медленнее. И это не только в нашей стране так происходит", - пояснила она. Набиуллина отметила, что иногда при укреплении курса национальной валюты цены могут снижаться, но для этого укрепление должно быть устойчивым. "Не факт, что текущее укрепление (рубля - ред.) будет достаточно устойчивым", - сказала она. По мнению Набиуллиной, плавающий курс рубля подходит для российской экономики. "У нас плавающий курс, и мы действительно считаем, что для ситуации в нашей стране это правильное решение, особенно в ситуации, когда постоянные внешние шоки и курс эти шоки на физическом уровне абсорбирует", - заявила глава ЦБ. При этом она напомнила, что в критических ситуациях ЦБ вмешивается, в том числе приостанавливает свои валютные операции.
https://1prime.ru/20250403/rubl-856339837.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853745144_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_afa770c89e2d92d1a3b16afccf0e374c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, эльвира набиуллина
Банк России, Рынки, Эльвира Набиуллина
11:58 03.04.2025
 
Глава ЦБ раскрыла, когда стабилизируется курс рубля

Набиуллина: курс рубля будет более стабильным, когда ЦБ добьется низкой инфляции

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаседание Консультативного совета по банкнотам Банка России
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Курс рубля будет более стабильным, когда ЦБ добьется низкой инфляции в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Если мы добьемся, а я уверена, что добьемся, низкой инфляции, то это будет и более стабильный курс, и, наверное, не постоянно ослабляющийся курс (рубля - ред.)", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по обсуждению отчета ЦБ за 2024 год.
Глава ЦБ признала, что курс национальной валюты влияет на инфляцию, при этом, по ее словам, это влияние всегда было асимметричным. "Если курс ослабляется, то инфляция растет быстрее, а если курс укрепляется, темп роста цен снижается медленнее. И это не только в нашей стране так происходит", - пояснила она.
Набиуллина отметила, что иногда при укреплении курса национальной валюты цены могут снижаться, но для этого укрепление должно быть устойчивым. "Не факт, что текущее укрепление (рубля - ред.) будет достаточно устойчивым", - сказала она.
По мнению Набиуллиной, плавающий курс рубля подходит для российской экономики. "У нас плавающий курс, и мы действительно считаем, что для ситуации в нашей стране это правильное решение, особенно в ситуации, когда постоянные внешние шоки и курс эти шоки на физическом уровне абсорбирует", - заявила глава ЦБ. При этом она напомнила, что в критических ситуациях ЦБ вмешивается, в том числе приостанавливает свои валютные операции.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Укрепление рубля будет работать на снижение инфляции, заявила глава ЦБ
10:14
 
Банк РоссииРынкиЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала