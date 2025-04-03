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Рубль к юаню на Мосбирже переходит к росту
Рубль к юаню на Мосбирже переходит к росту - 03.04.2025, ПРАЙМ
Рубль к юаню на Мосбирже переходит к росту
Рубль перешел к росту по отношению к юаню на Московской бирже после новостей о том, что Минфин впервые с января 2024 года перешел к продажам золота и валюты по... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:49+0300
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2025-04-03T12:49+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рубль перешел к росту по отношению к юаню на Московской бирже после новостей о том, что Минфин впервые с января 2024 года перешел к продажам золота и валюты по бюджетному правилу, следует из данных торгов. К 12.42 мск юань снижался на 5 копеек, до 11,46 рубля. До новостей он рос на 3 копейки. Минфин РФ направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу с 7 апреля по 12 мая 2025 года 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Таким образом, ЦБ в период с 7 апреля по 12 мая будет продавать валюту на 10,46 миллиарда рублей в день.
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рынки, минфин
Рубль к юаню на Мосбирже переходит к росту
Рубль к юаню переходит к росту на фоне возвращения Минфина к продажам валюты
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рубль перешел к росту по отношению к юаню на Московской бирже после новостей о том, что Минфин впервые с января 2024 года перешел к продажам золота и валюты по бюджетному правилу, следует из данных торгов.
К 12.42 мск юань снижался на 5 копеек, до 11,46 рубля. До новостей он рос на 3 копейки.
Минфин РФ направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу с 7 апреля по 12 мая 2025 года 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Таким образом, ЦБ в период с 7 апреля по 12 мая будет продавать валюту на 10,46 миллиарда рублей в день.
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