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Страны БРИКС не разрабатывают альтернативу доллару, заявил Рябков

Страны БРИКС не разрабатывают альтернативу доллару, заявил Рябков - 03.04.2025, ПРАЙМ

Страны БРИКС не разрабатывают альтернативу доллару, заявил Рябков

Страны БРИКС не разрабатывают альтернативы доллару, речь идет о модернизации расчетно-финансовой архитектуры, чтобы взаимодействие в рамках объединения не... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T12:01+0300

2025-04-03T12:01+0300

2025-04-03T12:01+0300

экономика

сергей рябков

мид рф

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Страны БРИКС не разрабатывают альтернативы доллару, речь идет о модернизации расчетно-финансовой архитектуры, чтобы взаимодействие в рамках объединения не нарушалось, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Если вести речь о неких угрозах со стороны администрации США в адрес БРИКС и стран-членов БРИКС, то наше отношение к этому серьезное, но спокойное. Мы терпеливо разъясняем, что мы не разрабатываем в рамках БРИКС никакие альтернативы доллару. Мы просто ведем речь о модернизации расчетно-финансовой архитектуры таким образом, чтобы наше взаимодействие в рамках БРИКС не страдало от посягательств некоторых акторов, которые злоупотребляют своим монопольным положением в данной сфере, чтобы нанести кому-то ущерб", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". По его словам, "это не то же самое, как пытаться заменить или подменить что-то". "Это попытка построить некую параллель. Здесь есть заделы, и в период российского председательства мы неплохо продвинулись. Мы ожидаем, что в текущем году, в период бразильского председательства, мы сделаем новые шаги. По крайней мере, мы к этому будем вести. Мы рады, что внутри БРИКС есть достаточно солидное, устоявшееся понимание того, что в финансово-экономической сфере это тот путь, по которому нужно двигаться", - заключил замминистра.

https://1prime.ru/20250120/dedollarizatsiya-854317769.html

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сергей рябков, мид рф