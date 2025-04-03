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Рябков заявил о заинтересованности России в работе с США в экономике

Рябков заявил о заинтересованности России в работе с США в экономике - 03.04.2025, ПРАЙМ

Рябков заявил о заинтересованности России в работе с США в экономике

Россия заинтересована в том, чтобы началось некое движение вперед в экономической сфере с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T12:04+0300

2025-04-03T12:04+0300

2025-04-03T12:04+0300

экономика

россия

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия заинтересована в том, чтобы началось некое движение вперед в экономической сфере с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "По-крупному, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы и в экономической сфере началось некое движение. Неслучайно соответствующие сигналы были направлены и на высшем уровне с нашей стороны, и в ходе последующих контактов с высокопоставленными представителями американской администрации. Там есть набор вопросов, которые требуют внимания. В качестве примера – это возобновление прямого авиасообщения. Крупная тема, она назрела", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

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россия, сша, сергей рябков