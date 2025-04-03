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Рябков заявил о заинтересованности России в работе с США в экономике - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Рябков заявил о заинтересованности России в работе с США в экономике
Рябков заявил о заинтересованности России в работе с США в экономике - 03.04.2025, ПРАЙМ
Рябков заявил о заинтересованности России в работе с США в экономике
Россия заинтересована в том, чтобы началось некое движение вперед в экономической сфере с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:04+0300
2025-04-03T12:04+0300
экономика
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия заинтересована в том, чтобы началось некое движение вперед в экономической сфере с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "По-крупному, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы и в экономической сфере началось некое движение. Неслучайно соответствующие сигналы были направлены и на высшем уровне с нашей стороны, и в ходе последующих контактов с высокопоставленными представителями американской администрации. Там есть набор вопросов, которые требуют внимания. В качестве примера – это возобновление прямого авиасообщения. Крупная тема, она назрела", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
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россия, сша, сергей рябков
Экономика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков
12:04 03.04.2025
 
Рябков заявил о заинтересованности России в работе с США в экономике

Рябков: Россия заинтересована, чтобы началось движение вперед в экономике с США

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкП/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия заинтересована в том, чтобы началось некое движение вперед в экономической сфере с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По-крупному, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы и в экономической сфере началось некое движение. Неслучайно соответствующие сигналы были направлены и на высшем уровне с нашей стороны, и в ходе последующих контактов с высокопоставленными представителями американской администрации. Там есть набор вопросов, которые требуют внимания. В качестве примера – это возобновление прямого авиасообщения. Крупная тема, она назрела", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Рябков подробно прокомментировал предложения США по Украине
1 апреля, 14:31
 
ЭкономикаРОССИЯСШАСергей Рябков
 
 
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