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Инвесторы в нерешительности

Инвесторы в нерешительности - 03.04.2025, ПРАЙМ

Инвесторы в нерешительности

Индекс МосБиржи скорректировался на 1,28% по итогам основных торгов в среду. Тем не менее индекс компенсировал потери на фоне сильного роста на вечерней сессии. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T08:56+0300

2025-04-03T08:56+0300

2025-04-03T08:56+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи скорректировался на 1,28% по итогам основных торгов в среду. Тем не менее индекс компенсировал потери на фоне сильного роста на вечерней сессии. Индекс RGBI потерял 0,18%.Минфин России 2 апреля провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купоном на 33,16 млрд руб. при общем спросе 71,42 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 15,6% годовых. Это уже седьмой аукцион подряд, на котором ставка по таким ОФЗ не превышает 16% по результатам размещений.Котировки Brent снизились на 0,83%. Запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей и дистиллятов – на 264 тыс. баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей. Но сильное движение произошло ближе к полуночи, за час котировки обвалились почти на 2%, на фоне новости о том, что администрация США ввела новые мировые пошлины, выведя торговые войны на новый уровень эскалации. Повышение импортных пошлин США и ответные меры других стран увеличивают риски замедления мировой экономики и ускорения инфляции. Опасения перед ослаблением мирового спроса продолжат оказывать давление на цены на товарно-сырьевых рынках.Темпы роста индекса потребительских цен в России за неделю с 25 по 31 марта ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее, годовая инфляция повысилась до 10,24%. В Банке России заявили, что инфляционная динамика в первом квартале оказалась ниже февральского прогноза (7–8% на 2025 год) и уже сейчас отмечаются признаки замедления темпов роста цен. В марте бюджетные расходы вернулись к привычной сезонности, что также способствует снижению инфляционного давления.В среду в лидерах роста оказались акции НОВАТЭКа, подорожавшие на 5,64%. В Bloomberg опубликовали снимки завода "Арктик СПГ-2", согласно которым он снова может быть введен в эксплуатацию. Опережающую динамику показали также акции Евротранса, прибавившие 4,33% на фоне раскрытия предварительных финансовых результатов за 2024 год. Выручка за год выросла на 48% до 187 млрд руб., EBITDA увеличилась более чем на 40%. Наиболее маржинальные сегменты показали сильный рост: продажи сопутствующих товаров выросли на 41%, а выручка электрозаправок — в три раза. Менеджмент подтвердил намерение выплатить 15 руб. на акцию в виде финальных дивидендов за IV квартал 2024 г., к текущей цене акции дивидендная доходность составляет 11,4%.В четверг результаты о опубликует ГК "Астра". В среду акции компании показали сильное восстановление уровня поддержки. Ожидаем, что компания сохранит высокие темпы роста, отгрузки группы в IV квартале 2024 выросли на 61% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Исходя из этого, ожидаем, что выручка составит порядка 17 млрд руб., что на 78% выше, чем годом ранее. В целом акции представителей IT-сектора находятся под давлением с начала года и демонстрируют слабую динамику. На фоне геополитической оттепели идет все больше разговоров про возвращение западных компаний, в частности, Microsoft. Инвесторы считают, это может негативно отразиться на дальнейшем росте отгрузок операционной системы "Астра".

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2025

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Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

мнения аналитиков