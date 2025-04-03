Инвесторы в нерешительности

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи скорректировался на 1,28% по итогам основных торгов в среду. Тем не менее индекс компенсировал потери на фоне сильного роста на вечерней сессии. Индекс RGBI потерял 0,18%.Минфин России 2 апреля провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купоном на 33,16 млрд руб. при общем спросе 71,42 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 15,6% годовых. Это уже седьмой аукцион подряд, на котором ставка по таким ОФЗ не превышает 16% по результатам размещений.Котировки Brent снизились на 0,83%. Запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей и дистиллятов – на 264 тыс. баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей. Но сильное движение произошло ближе к полуночи, за час котировки обвалились почти на 2%, на фоне новости о том, что администрация США ввела новые мировые пошлины, выведя торговые войны на новый уровень эскалации. Повышение импортных пошлин США и ответные меры других стран увеличивают риски замедления мировой экономики и ускорения инфляции. Опасения перед ослаблением мирового спроса продолжат оказывать давление на цены на товарно-сырьевых рынках.Темпы роста индекса потребительских цен в России за неделю с 25 по 31 марта ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее, годовая инфляция повысилась до 10,24%. В Банке России заявили, что инфляционная динамика в первом квартале оказалась ниже февральского прогноза (7–8% на 2025 год) и уже сейчас отмечаются признаки замедления темпов роста цен. В марте бюджетные расходы вернулись к привычной сезонности, что также способствует снижению инфляционного давления.В среду в лидерах роста оказались акции НОВАТЭКа, подорожавшие на 5,64%. В Bloomberg опубликовали снимки завода "Арктик СПГ-2", согласно которым он снова может быть введен в эксплуатацию. Опережающую динамику показали также акции Евротранса, прибавившие 4,33% на фоне раскрытия предварительных финансовых результатов за 2024 год. Выручка за год выросла на 48% до 187 млрд руб., EBITDA увеличилась более чем на 40%. Наиболее маржинальные сегменты показали сильный рост: продажи сопутствующих товаров выросли на 41%, а выручка электрозаправок — в три раза. Менеджмент подтвердил намерение выплатить 15 руб. на акцию в виде финальных дивидендов за IV квартал 2024 г., к текущей цене акции дивидендная доходность составляет 11,4%.В четверг результаты о опубликует ГК "Астра". В среду акции компании показали сильное восстановление уровня поддержки. Ожидаем, что компания сохранит высокие темпы роста, отгрузки группы в IV квартале 2024 выросли на 61% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Исходя из этого, ожидаем, что выручка составит порядка 17 млрд руб., что на 78% выше, чем годом ранее. В целом акции представителей IT-сектора находятся под давлением с начала года и демонстрируют слабую динамику. На фоне геополитической оттепели идет все больше разговоров про возвращение западных компаний, в частности, Microsoft. Инвесторы считают, это может негативно отразиться на дальнейшем росте отгрузок операционной системы "Астра".
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи скорректировался на 1,28% по итогам основных торгов в среду. Тем не менее индекс компенсировал потери на фоне сильного роста на вечерней сессии. Индекс RGBI потерял 0,18%.
Минфин России 2 апреля провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купоном на 33,16 млрд руб. при общем спросе 71,42 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 15,6% годовых. Это уже седьмой аукцион подряд, на котором ставка по таким ОФЗ не превышает 16% по результатам размещений.
Котировки Brent снизились на 0,83%. Запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей и дистиллятов – на 264 тыс. баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей. Но сильное движение произошло ближе к полуночи, за час котировки обвалились почти на 2%, на фоне новости о том, что администрация США ввела новые мировые пошлины, выведя торговые войны на новый уровень эскалации. Повышение импортных пошлин США и ответные меры других стран увеличивают риски замедления мировой экономики и ускорения инфляции. Опасения перед ослаблением мирового спроса продолжат оказывать давление на цены на товарно-сырьевых рынках.
Темпы роста индекса потребительских цен в России за неделю с 25 по 31 марта ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее, годовая инфляция повысилась до 10,24%. В Банке России заявили, что инфляционная динамика в первом квартале оказалась ниже февральского прогноза (7–8% на 2025 год) и уже сейчас отмечаются признаки замедления темпов роста цен. В марте бюджетные расходы вернулись к привычной сезонности, что также способствует снижению инфляционного давления.
В среду в лидерах роста оказались акции НОВАТЭКа, подорожавшие на 5,64%. В Bloomberg опубликовали снимки завода "Арктик СПГ-2", согласно которым он снова может быть введен в эксплуатацию. Опережающую динамику показали также акции Евротранса, прибавившие 4,33% на фоне раскрытия предварительных финансовых результатов за 2024 год. Выручка за год выросла на 48% до 187 млрд руб., EBITDA увеличилась более чем на 40%. Наиболее маржинальные сегменты показали сильный рост: продажи сопутствующих товаров выросли на 41%, а выручка электрозаправок — в три раза. Менеджмент подтвердил намерение выплатить 15 руб. на акцию в виде финальных дивидендов за IV квартал 2024 г., к текущей цене акции дивидендная доходность составляет 11,4%.
В четверг результаты о опубликует ГК "Астра". В среду акции компании показали сильное восстановление уровня поддержки. Ожидаем, что компания сохранит высокие темпы роста, отгрузки группы в IV квартале 2024 выросли на 61% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Исходя из этого, ожидаем, что выручка составит порядка 17 млрд руб., что на 78% выше, чем годом ранее. В целом акции представителей IT-сектора находятся под давлением с начала года и демонстрируют слабую динамику. На фоне геополитической оттепели идет все больше разговоров про возвращение западных компаний, в частности, Microsoft. Инвесторы считают, это может негативно отразиться на дальнейшем росте отгрузок операционной системы "Астра".
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