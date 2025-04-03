Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инвесторы в нерешительности - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250403/rynok-856336825.html
Инвесторы в нерешительности
Инвесторы в нерешительности - 03.04.2025, ПРАЙМ
Инвесторы в нерешительности
Индекс МосБиржи скорректировался на 1,28% по итогам основных торгов в среду. Тем не менее индекс компенсировал потери на фоне сильного роста на вечерней сессии. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T08:56+0300
2025-04-03T08:56+0300
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856336825.jpg?1743659803
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи скорректировался на 1,28% по итогам основных торгов в среду. Тем не менее индекс компенсировал потери на фоне сильного роста на вечерней сессии. Индекс RGBI потерял 0,18%.Минфин России 2 апреля провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купоном на 33,16 млрд руб. при общем спросе 71,42 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 15,6% годовых. Это уже седьмой аукцион подряд, на котором ставка по таким ОФЗ не превышает 16% по результатам размещений.Котировки Brent снизились на 0,83%. Запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей и дистиллятов – на 264 тыс. баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей. Но сильное движение произошло ближе к полуночи, за час котировки обвалились почти на 2%, на фоне новости о том, что администрация США ввела новые мировые пошлины, выведя торговые войны на новый уровень эскалации. Повышение импортных пошлин США и ответные меры других стран увеличивают риски замедления мировой экономики и ускорения инфляции. Опасения перед ослаблением мирового спроса продолжат оказывать давление на цены на товарно-сырьевых рынках.Темпы роста индекса потребительских цен в России за неделю с 25 по 31 марта ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее, годовая инфляция повысилась до 10,24%. В Банке России заявили, что инфляционная динамика в первом квартале оказалась ниже февральского прогноза (7–8% на 2025 год) и уже сейчас отмечаются признаки замедления темпов роста цен. В марте бюджетные расходы вернулись к привычной сезонности, что также способствует снижению инфляционного давления.В среду в лидерах роста оказались акции НОВАТЭКа, подорожавшие на 5,64%. В Bloomberg опубликовали снимки завода "Арктик СПГ-2", согласно которым он снова может быть введен в эксплуатацию. Опережающую динамику показали также акции Евротранса, прибавившие 4,33% на фоне раскрытия предварительных финансовых результатов за 2024 год. Выручка за год выросла на 48% до 187 млрд руб., EBITDA увеличилась более чем на 40%. Наиболее маржинальные сегменты показали сильный рост: продажи сопутствующих товаров выросли на 41%, а выручка электрозаправок — в три раза. Менеджмент подтвердил намерение выплатить 15 руб. на акцию в виде финальных дивидендов за IV квартал 2024 г., к текущей цене акции дивидендная доходность составляет 11,4%.В четверг результаты о опубликует ГК "Астра". В среду акции компании показали сильное восстановление уровня поддержки. Ожидаем, что компания сохранит высокие темпы роста, отгрузки группы в IV квартале 2024 выросли на 61% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Исходя из этого, ожидаем, что выручка составит порядка 17 млрд руб., что на 78% выше, чем годом ранее. В целом акции представителей IT-сектора находятся под давлением с начала года и демонстрируют слабую динамику. На фоне геополитической оттепели идет все больше разговоров про возвращение западных компаний, в частности, Microsoft. Инвесторы считают, это может негативно отразиться на дальнейшем росте отгрузок операционной системы "Астра".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Иван Ефанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg
Иван Ефанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
08:56 03.04.2025
 

Инвесторы в нерешительности

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Иван Ефанов
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи скорректировался на 1,28% по итогам основных торгов в среду. Тем не менее индекс компенсировал потери на фоне сильного роста на вечерней сессии. Индекс RGBI потерял 0,18%.
Минфин России 2 апреля провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купоном на 33,16 млрд руб. при общем спросе 71,42 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 15,6% годовых. Это уже седьмой аукцион подряд, на котором ставка по таким ОФЗ не превышает 16% по результатам размещений.
Котировки Brent снизились на 0,83%. Запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей и дистиллятов – на 264 тыс. баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей. Но сильное движение произошло ближе к полуночи, за час котировки обвалились почти на 2%, на фоне новости о том, что администрация США ввела новые мировые пошлины, выведя торговые войны на новый уровень эскалации. Повышение импортных пошлин США и ответные меры других стран увеличивают риски замедления мировой экономики и ускорения инфляции. Опасения перед ослаблением мирового спроса продолжат оказывать давление на цены на товарно-сырьевых рынках.
Темпы роста индекса потребительских цен в России за неделю с 25 по 31 марта ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее, годовая инфляция повысилась до 10,24%. В Банке России заявили, что инфляционная динамика в первом квартале оказалась ниже февральского прогноза (7–8% на 2025 год) и уже сейчас отмечаются признаки замедления темпов роста цен. В марте бюджетные расходы вернулись к привычной сезонности, что также способствует снижению инфляционного давления.
В среду в лидерах роста оказались акции НОВАТЭКа, подорожавшие на 5,64%. В Bloomberg опубликовали снимки завода "Арктик СПГ-2", согласно которым он снова может быть введен в эксплуатацию. Опережающую динамику показали также акции Евротранса, прибавившие 4,33% на фоне раскрытия предварительных финансовых результатов за 2024 год. Выручка за год выросла на 48% до 187 млрд руб., EBITDA увеличилась более чем на 40%. Наиболее маржинальные сегменты показали сильный рост: продажи сопутствующих товаров выросли на 41%, а выручка электрозаправок — в три раза. Менеджмент подтвердил намерение выплатить 15 руб. на акцию в виде финальных дивидендов за IV квартал 2024 г., к текущей цене акции дивидендная доходность составляет 11,4%.
В четверг результаты о опубликует ГК "Астра". В среду акции компании показали сильное восстановление уровня поддержки. Ожидаем, что компания сохранит высокие темпы роста, отгрузки группы в IV квартале 2024 выросли на 61% по сравнению с IV кварталом 2023 года. Исходя из этого, ожидаем, что выручка составит порядка 17 млрд руб., что на 78% выше, чем годом ранее. В целом акции представителей IT-сектора находятся под давлением с начала года и демонстрируют слабую динамику. На фоне геополитической оттепели идет все больше разговоров про возвращение западных компаний, в частности, Microsoft. Инвесторы считают, это может негативно отразиться на дальнейшем росте отгрузок операционной системы "Астра".

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала