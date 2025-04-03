Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии - 03.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/rynok-856342157.html
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии - 03.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:02+0300
2025-04-03T11:02+0300
экономика
рынки
торги
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.49 мск растет на 0,73%, до 2 947,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,67%, до 1 179,32 пункта. Заметно дорожают акции "СПБ биржи" (+2,37%), "Фармсинтеза" (+1,39%), "Московского кредитного банка" (+1,29%), ОВК (+1,18%). Теряют в цене сильнее всего акции "Татнефти" (-2,23%), "Полюса" (-1,47%), "Сегежи" (-1,42%), привилегированные акции "Мечела" (-1,32%). "В четверг торги открылись ростом. Технический отскок вполне обоснован, но фундаментально рост может оказаться коррекцией перед новым падением", - комментирует Владислав Антонов из компании BitRiver. "Сегодня торги будут также волатильными, рынок будет оценивать влияние внешнего фона (Дональда Трамп анонсировал торговые пошлины широким фронтом в отношении 183 стран... в Вашингтоне идут переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа) и внутреннего (недельная инфляция ускорилась до 0,2%)", - добавляет Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Опасаемся, что устоять перед внешним негативом, учитывая, что и цены на нефть развернулись вниз (Brent ниже 73 доллара за баррель), будет сложно, а существенного прорыва на фоне украинской темы пока не ожидается", - заключает он.
https://1prime.ru/20250403/yuan-856339440.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1cefe0fad7ceef3f029591fa9ee6a475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, акции
Экономика, Рынки, Торги, Акции
11:02 03.04.2025
 
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.49 мск растет на 0,73%, до 2 947,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,67%, до 1 179,32 пункта.
Заметно дорожают акции "СПБ биржи" (+2,37%), "Фармсинтеза" (+1,39%), "Московского кредитного банка" (+1,29%), ОВК (+1,18%). Теряют в цене сильнее всего акции "Татнефти" (-2,23%), "Полюса" (-1,47%), "Сегежи" (-1,42%), привилегированные акции "Мечела" (-1,32%).
"В четверг торги открылись ростом. Технический отскок вполне обоснован, но фундаментально рост может оказаться коррекцией перед новым падением", - комментирует Владислав Антонов из компании BitRiver.
"Сегодня торги будут также волатильными, рынок будет оценивать влияние внешнего фона (Дональда Трамп анонсировал торговые пошлины широким фронтом в отношении 183 стран... в Вашингтоне идут переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа) и внутреннего (недельная инфляция ускорилась до 0,2%)", - добавляет Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Опасаемся, что устоять перед внешним негативом, учитывая, что и цены на нефть развернулись вниз (Brent ниже 73 доллара за баррель), будет сложно, а существенного прорыва на фоне украинской темы пока не ожидается", - заключает он.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Курс юаня снижается в начале торгов на Московской бирже
10:05
 
ЭкономикаРынкиТоргиАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала