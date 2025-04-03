https://1prime.ru/20250403/rynok-856342157.html

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии - 03.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T11:02+0300

2025-04-03T11:02+0300

2025-04-03T11:02+0300

экономика

рынки

торги

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.49 мск растет на 0,73%, до 2 947,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,67%, до 1 179,32 пункта. Заметно дорожают акции "СПБ биржи" (+2,37%), "Фармсинтеза" (+1,39%), "Московского кредитного банка" (+1,29%), ОВК (+1,18%). Теряют в цене сильнее всего акции "Татнефти" (-2,23%), "Полюса" (-1,47%), "Сегежи" (-1,42%), привилегированные акции "Мечела" (-1,32%). "В четверг торги открылись ростом. Технический отскок вполне обоснован, но фундаментально рост может оказаться коррекцией перед новым падением", - комментирует Владислав Антонов из компании BitRiver. "Сегодня торги будут также волатильными, рынок будет оценивать влияние внешнего фона (Дональда Трамп анонсировал торговые пошлины широким фронтом в отношении 183 стран... в Вашингтоне идут переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа) и внутреннего (недельная инфляция ускорилась до 0,2%)", - добавляет Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Опасаемся, что устоять перед внешним негативом, учитывая, что и цены на нефть развернулись вниз (Brent ниже 73 доллара за баррель), будет сложно, а существенного прорыва на фоне украинской темы пока не ожидается", - заключает он.

https://1prime.ru/20250403/yuan-856339440.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, акции