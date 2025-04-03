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Российский рынок акций умеренно растет

Российский рынок акций умеренно растет - 03.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растет

Российский рынок акций умеренно растет в середине торгов четверга, имея шансы впервые за 12 дней завершить основные торги в "зеленой зоне", следует из данных... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T14:46+0300

2025-04-03T14:46+0300

2025-04-03T14:46+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций умеренно растет в середине торгов четверга, имея шансы впервые за 12 дней завершить основные торги в "зеленой зоне", следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.38 мск увеличивался на 0,25%, до 2 933,79 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 5,42%, до 70,89 доллара за баррель. Цены усилили снижение после заявления восьми стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями - России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана - о том, что с мая они ускорят наращивание добычи нефти, в мае будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше. "Падение было вызвано небольшим разочарованием по поводу торможения динамики геополитических переговоров, прозвучали заявления, что процесс может занять больше времени. Также наложилась история с "Русагро". Плюс выходили плохие данные по недельной инфляции и стало известно о разрешении на выкуп долей Goldman Sachs российской компании – тут есть риск навеса и продаж отдельных бумаг в рынок", - комментирует продолжительное снижение индекса Мосбиржи Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". "Российские фондовые индикаторы укрепляются в четверг после существенного и продолжительного снижения в предыдущие дни… Между тем обстановка на рынке остается достаточно напряженной. Так, процесс урегулирования украинского конфликта, судя по всему, застопорился, при этом американская сторона грозит новыми жесткими ограничениями против российского сырьевого экспорта, если посчитает, что РФ будет затягивать заключение мира с Украиной", - отмечает Игорь Додонов из ФГ "Финам". Тем временем вышедшие вчера вечером не самые благоприятные недельные данные по инфляции в стране позволяют рассчитывать в лучшем случае лишь на определенное смягчение сигнала по ДКП на заседании Банка России в конце этого месяца, в связи с этим отечественные инвесторы, по всей видимости, пока частично закрывают короткие позиции и предпочитают воздерживаться от активных покупок заметно подешевевших за последние недели акций, добавляет эксперт. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста — акции "Юнипро" (+3,69%), "СПБ Биржи" (+2,37%), АФК "Система" (+2,16%), Московского кредитного банка (+1,85%), "Селигдара" (+1,76%). "Котировки "Селигдара" следуют за золотом, которое достигло исторического максимума на отметке 3201,6 доллара за тройскую унцию под влиянием усиления спроса на защитные активы из-за опасений разгона инфляции в связи с жесткой внешнеторговой политикой США", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "НоваБев" корректируется после уточнения, что IPO его торговой сети "Винлаб" может состояться в неопределенной среднесрочной перспективе, что и вызвало разочарование акционеров, ожидавших это событие в обозримом будущем, также отмечает эксперт. В лидерах снижения - акции "НоваБев групп" (-4,77%), "Полюса" (-2,45%), "Магнита" (-1,63%), "ММК" (-1,34%), "Русала" (-1,27%). ПРОГНОЗЫ "Мы считаем, что геополитическое урегулирование будет поступательно (хотя и возможно не всегда гладко) продолжаться, рынок будет закладывать снижение инфляции и ставки как итог", - рассказал Скрябин из УК "Альфа-Капитал". "Мы полагаем, что российский рынок завершит в плюсе текущую торговую сессию, при этом не исключаем, что к концу дня он растеряет значимую часть внутридневного выигрыша", - считает Додонов из ФГ "Финам". Чернов из Freedom Finance Global ожидает, что индекс Мосбиржи завершит торги в диапазоне 2900-3000 пунктов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, акции, мосбиржа