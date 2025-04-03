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Российский рынок акций усилил падение на внешнем негативе

Российский рынок акций усилил падение на внешнем негативе - 03.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций усилил падение на внешнем негативе

Российский рынок акций усилил снижение ближе к вечеру и опустился ниже отметки 2900 пунктов по основному индексу, впервые с 5 февраля, на внешнем негативе, в... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T17:33+0300

2025-04-03T17:33+0300

2025-04-03T17:33+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение ближе к вечеру и опустился ниже отметки 2900 пунктов по основному индексу, впервые с 5 февраля, на внешнем негативе, в том числе из-за торговой войны, инициированной президентом США Дональдом Трампом, прокомментировал ситуацию для РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. Индекс Мосбиржи к 17.23 мск падает уже на 1,44% относительно предыдущего закрытия, до 2884,32 пункта. Стоимость нефти при этом теряет 6,4%, опускаясь до 70,2 доллара за баррель сорта Brent. Фондовые индексы США в начале торговой сессии также падают. "Торговая война, которую инициировал Трамп, наносит ущерб мировой экономике, что тут же отражается в динамике основных фондовых индикаторов и стоимости сырья - в первую очередь нефти. Это, а также - риски новых санкций против РФ, создают негативный фон и для относительно изолированного, но все же реагирующего российского рынка акций", - считает Суверов. Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://1prime.ru/20250403/tramp-856356312.html

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