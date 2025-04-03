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Российский рынок акций снизился на 2,28% за основную сессию
Российский рынок акций снизился на 2,28% за основную сессию - 03.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 2,28% за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 2,28%, следует из данных Московской биржи. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T19:00+0300
2025-04-03T19:00+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 2,28%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,28%, до 2859,58 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,74%, до 1139,39 пункта, долларовый РТС - на 2,09%, до 1067,55 пункта.
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мосбиржа, ртс, рынки, акции
Экономика, Мосбиржа, РТС, Рынки, Акции
Российский рынок акций снизился на 2,28% за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 2,28%
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 2,28%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,28%, до 2859,58 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,74%, до 1139,39 пункта, долларовый РТС - на 2,09%, до 1067,55 пункта.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов