https://1prime.ru/20250403/rynok-856363834.html

Российский рынок акций снизился к минимумам с середины января

Российский рынок акций снизился к минимумам с середины января - 03.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился к минимумам с середины января

Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга ощутимо снизился вслед за резким падением цен на нефть - более чем на 2%, обновив в ходе торгов... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T20:05+0300

2025-04-03T20:05+0300

2025-04-03T20:06+0300

экономика

рынки

акции

торги

мосбиржа

ртс

российский рынок акций

https://cdnn.1prime.ru/img/83558/60/835586004_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_a6f669c7e19bc8c24a753700738d4d90.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга ощутимо снизился вслед за резким падением цен на нефть - более чем на 2%, обновив в ходе торгов минимумы с середины января, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,28% - до 2859,58 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,74%, до 1139,39 пункта, долларовый РТС - на 2,09%, до 1067,55 пункта. В ходе сессии индекс Мосбиржи опускался до 2846,67 пункта – минимума с 14 января. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько замедлил снижение - до 1,8%. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию четверга торговался преимущественно в минусе, ускорив падение вечером и опустившись ниже ключевого уровня 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. "Беспрецедентная череда "красных" сессий продолжилась, сегодня не устоял рубеж 2900 пунктов. Вклад в развитие падения внес сегодняшний резкий спад цен на нефть. Не внушили оптимизма и вышедшие накануне данные Росстата по недельной инфляции", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Нефть, как и другие сырьевые товары, отреагировала падением котировок на введение США повышенных импортных пошлин, которое обеспокоило инвесторов по всему миру. Еще одной неожиданностью для рынка нефти стало решение восьми стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями повысить добычу в мае на 411 тысяч баррелей в сутки вместо запланированных ранее 135 тысяч, отметил эксперт. В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Фосагро" (-5,6%), "Ростелекома" (-5,4%), "Мечела" (-5,4%), "Эн+Груп"(-5,2%). Выросли в цене бумаги "Позитива" (+0,6%). Стоимость нефти к 19.40 мск падала на 6,7% - до 69,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 1,6%, до 102 пунктов. ПРОГНОЗЫ Надежды на смягчение торговой политики Дональда Трампа не оправдались, и теперь миру, похоже, придется столкнуться с новой реальностью, в том числе с рисками стагфляции, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок к завершению сессии перешел к заметному снижению и обновил очередные минимумы с начала года по обоим индексам, при этом рублевый индикатор Мосбиржи тестировал среднесрочную поддержку 2900 пунктов. Стабилизация ниже откроет дорогу к движению в район минимума прошлого года 2370 пунктов", - говорит она. Мировые торговые войны могут затронуть российскую экономику в контексте более низких цен на сырьевые товары, которые сегодня стали одной из причин распродажи на рынке акций, а также более высокой стоимости импорта и, как следствие, рисков сохранения высокой инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ, добавила Кожухова. "Фактор пятницы" в условиях геополитической неопределенности и мрачных настроений на мировых рынках может способствовать сохранению слабой рыночной динамики, считает Шепелев. "Прогноз по индексу Мосбиржи на 4 апреля – 2850-3000 пунктов", - добавил он.

https://1prime.ru/20250403/mosbirzha-856357887.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, акции, торги, мосбиржа, ртс, российский рынок акций