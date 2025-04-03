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Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении

Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении - 03.04.2025, ПРАЙМ

Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении

Левобережная часть Херсонской области находится под надежной защитой российских войск, которые также контролируют острова и всю дельту Днепра, сообщил РИА... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T03:39+0300

2025-04-03T03:39+0300

2025-04-03T03:39+0300

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черное море

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всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Левобережная часть Херсонской области находится под надежной защитой российских войск, которые также контролируют острова и всю дельту Днепра, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Обстановка на херсонском направлении остается напряженной, но контролируемой. В руках российской армии находятся все левобережье Херсонщины, острова и вся дельта Днепра. Кинбурнская и Тендровская косы также под надежной защитой наших войск", - сказал Сальдо. По его словам, бойцы группировки войск "Днепр" регулярно наносят удары по формированиям ВСУ на правобережье Херсонской области, уничтожают живую силу и технику. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

херсонская область

симферополь

черное море

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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