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Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении
Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении - 03.04.2025, ПРАЙМ
Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении
Левобережная часть Херсонской области находится под надежной защитой российских войск, которые также контролируют острова и всю дельту Днепра, сообщил РИА... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T03:39+0300
2025-04-03T03:39+0300
экономика
россия
общество
херсонская область
симферополь
черное море
владимир сальдо
всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Левобережная часть Херсонской области находится под надежной защитой российских войск, которые также контролируют острова и всю дельту Днепра, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Обстановка на херсонском направлении остается напряженной, но контролируемой. В руках российской армии находятся все левобережье Херсонщины, острова и вся дельта Днепра. Кинбурнская и Тендровская косы также под надежной защитой наших войск", - сказал Сальдо. По его словам, бойцы группировки войск "Днепр" регулярно наносят удары по формированиям ВСУ на правобережье Херсонской области, уничтожают живую силу и технику. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия, общество , херсонская область, симферополь, черное море, владимир сальдо, всу
Экономика, РОССИЯ, Общество , Херсонская область, СИМФЕРОПОЛЬ, Черное море, Владимир Сальдо, ВСУ
03:39 03.04.2025
 
Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении

Сальдо: левобережье Херсонской области находится под надежной защитой российских войск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Левобережная часть Херсонской области находится под надежной защитой российских войск, которые также контролируют острова и всю дельту Днепра, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Обстановка на херсонском направлении остается напряженной, но контролируемой. В руках российской армии находятся все левобережье Херсонщины, острова и вся дельта Днепра. Кинбурнская и Тендровская косы также под надежной защитой наших войск", - сказал Сальдо.
По его словам, бойцы группировки войск "Днепр" регулярно наносят удары по формированиям ВСУ на правобережье Херсонской области, уничтожают живую силу и технику.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоХерсонская областьСИМФЕРОПОЛЬЧерное мореВладимир СальдоВСУ
 
 
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