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СМИ узнали о санкциях ЕС против России после окончания конфликта на Украине - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ узнали о санкциях ЕС против России после окончания конфликта на Украине
СМИ узнали о санкциях ЕС против России после окончания конфликта на Украине - 03.04.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о санкциях ЕС против России после окончания конфликта на Украине
Страны Европы могут не смягчить антироссийские санкции даже после окончания конфликта на Украине, пишет газета Politico. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T09:30+0300
2025-04-03T09:30+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Страны Европы могут не смягчить антироссийские санкции даже после окончания конфликта на Украине, пишет газета Politico. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер передавало, что Евросоюз будет судить по делам, а не по словам в вопросе отмены или смягчения антироссийских санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине. "Европейские страны настаивают на том, что они не смягчат санкции в отношении России до тех пор, пока не закончится война и, возможно, даже после этого", - говорится в публикации. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.
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politico, ес, россия
Экономика, Politico, ЕС, РОССИЯ
09:30 03.04.2025
 
СМИ узнали о санкциях ЕС против России после окончания конфликта на Украине

Politico: ЕС может не смягчить санкции против России после конфликта на Украине

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© fotolia.com / jorisvo
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Страны Европы могут не смягчить антироссийские санкции даже после окончания конфликта на Украине, пишет газета Politico.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер передавало, что Евросоюз будет судить по делам, а не по словам в вопросе отмены или смягчения антироссийских санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине.
"Европейские страны настаивают на том, что они не смягчат санкции в отношении России до тех пор, пока не закончится война и, возможно, даже после этого", - говорится в публикации.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.
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