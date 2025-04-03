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Минфин США анонсировал визит делегации Украины для подписания сделки

Минфин США анонсировал визит делегации Украины для подписания сделки - 03.04.2025, ПРАЙМ

Минфин США анонсировал визит делегации Украины для подписания сделки

Представители Украины прибудут в США в конце этой неделе или начале следующей, заявил министр финансов США Скотт Бессент, при этом отметив, что у Вашингтона... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T10:23+0300

2025-04-03T10:23+0300

2025-04-03T10:23+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Представители Украины прибудут в США в конце этой неделе или начале следующей, заявил министр финансов США Скотт Бессент, при этом отметив, что у Вашингтона "все готово" к заключению ресурсной сделки с Киевом. "Я думаю, что к нам может приехать команда с Украины уже в конце этой недели или в начале следующей. Украинцы, я думаю, наняли адвоката", - заявил Бессент в интервью телеканалу Bloomberg TV. Бессент также не стал отрицать, что в течение ближайших двух недель сделка с Киевом по ресурсам может быть заключена, отметив, что США "больше не хотят терять времени", поскольку эта сделка очень важна для американского и украинского народов, а также для процесса мирного урегулирования конфликта. "С нашей стороны все готово", - отметил он, отвечая на комментарий журналистки, что в ближайшие две недели сделку с Украиной удастся "довести до финишной черты". Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.

https://1prime.ru/20250402/sdelka-856320873.html

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