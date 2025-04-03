https://1prime.ru/20250403/sevmorput-856347015.html
В СФ видят интерес зарубежных партнеров к грузоперевозкам по Севморпути
В СФ видят интерес зарубежных партнеров к грузоперевозкам по Севморпути - 03.04.2025, ПРАЙМ
В СФ видят интерес зарубежных партнеров к грузоперевозкам по Севморпути
В свете роста грузоперевозок по Северному морскому пути большой интерес к нему проявляют зарубежные партнеры РФ - представители бизнеса и те, кто занимается... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:45+0300
2025-04-03T12:45+0300
2025-04-03T12:45+0300
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. В свете роста грузоперевозок по Северному морскому пути большой интерес к нему проявляют зарубежные партнеры РФ - представители бизнеса и те, кто занимается развитием Арктики, сообщил глава комитета Совета Федерации по регполитике Андрей Шевченко. В конце марта президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", заявил, что грузопоток по Северному морскому пути за 10 лет вырос до почти 38 миллионов тонн в 2024 году и уже в 5 раз больше рекорда времен СССР, а уже к 2030 году он может достичь 100 миллионов тонн. "Большой интерес к грузоперевозкам по Севморпути проявляют представители других стран. Участие было, иностранцев очень много, там 21 страна, представителей бизнеса и тех, кто занимается сегодня развитием Арктики. И сегодня уже мы можем сказать, что по Северному морскому пути уже прошли суда с грузом - там и Китай, и Индия", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня", комментируя итоги прошедшего форума. По мнению законодателя, в настоящее время самое главное направление - развитие инфраструктуры для контейнерных перевозок. Кроме того, по его словам, необходимо, чтобы грузы, "которые идут, они не просто проходили транзитом, мы думаем, что это должен быть какой-то хаб на Северном морском пути, именно наши территории, наши, российские, потому что это наша юрисдикция, это весь Северный морской путь, это Россия". Шевченко также рассказал, что в комитете СФ мониторят ситуацию с законом о северном завозе в свете принятия правительством РФ всех механизмов работы по нему. Ранее кабмин определил компанию "Росатом Арктика" единым морским оператором Северного завоза сроком на 15 лет, с 1 января 2026 года. Сенатор напомнил, что первый эксперимент по единому оператору будет на Чукотке. "И здесь нам очень важно посмотреть, как это будет работать для остальных регионов, для остальных территорий. Потому что вроде все находятся в арктической зоне, но условия у всех разные", - подчеркнул он. Северный завоз - комплекс действий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами, предназначенными для реализации инвестиционных проектов в этих же труднодоступных местностях. Посредством северного завоза обеспечивается снабжение более трех миллионов человек.
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россия, бизнес, арктика, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, АРКТИКА, Совет Федерации
В СФ видят интерес зарубежных партнеров к грузоперевозкам по Севморпути
В СФ видят большой интерес зарубежных партнеров к грузоперевозкам по Севморпути
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. В свете роста грузоперевозок по Северному морскому пути большой интерес к нему проявляют зарубежные партнеры РФ - представители бизнеса и те, кто занимается развитием Арктики, сообщил глава комитета Совета Федерации по регполитике Андрей Шевченко.
В конце марта президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", заявил, что грузопоток по Северному морскому пути за 10 лет вырос до почти 38 миллионов тонн в 2024 году и уже в 5 раз больше рекорда времен СССР, а уже к 2030 году он может достичь 100 миллионов тонн.
"Большой интерес к грузоперевозкам по Севморпути проявляют представители других стран. Участие было, иностранцев очень много, там 21 страна, представителей бизнеса и тех, кто занимается сегодня развитием Арктики. И сегодня уже мы можем сказать, что по Северному морскому пути уже прошли суда с грузом - там и Китай, и Индия", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня", комментируя итоги прошедшего форума.
По мнению законодателя, в настоящее время самое главное направление - развитие инфраструктуры для контейнерных перевозок. Кроме того, по его словам, необходимо, чтобы грузы, "которые идут, они не просто проходили транзитом, мы думаем, что это должен быть какой-то хаб на Северном морском пути, именно наши территории, наши, российские, потому что это наша юрисдикция, это весь Северный морской путь, это Россия".
Шевченко также рассказал, что в комитете СФ мониторят ситуацию с законом о северном завозе в свете принятия правительством РФ всех механизмов работы по нему. Ранее кабмин определил компанию "Росатом Арктика" единым морским оператором Северного завоза сроком на 15 лет, с 1 января 2026 года.
Сенатор напомнил, что первый эксперимент по единому оператору будет на Чукотке. "И здесь нам очень важно посмотреть, как это будет работать для остальных регионов, для остальных территорий. Потому что вроде все находятся в арктической зоне, но условия у всех разные", - подчеркнул он.
Северный завоз - комплекс действий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами, предназначенными для реализации инвестиционных проектов в этих же труднодоступных местностях. Посредством северного завоза обеспечивается снабжение более трех миллионов человек.
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