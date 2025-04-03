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Швейцария не стала принимать контрмер против пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Швейцария не стала принимать контрмер против пошлин США
Швейцария не стала принимать контрмер против пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Швейцария не стала принимать контрмер против пошлин США
Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США, чтобы избежать эскалации, заявила на пресс-конференции швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T16:32+0300
2025-04-03T16:32+0300
экономика
швейцария
сша
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США, чтобы избежать эскалации, заявила на пресс-конференции швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер. "Федеральный совет выражает сожаление по поводу того, что этими решениями США отходят от свободной торговли и торгового порядка, основанного на правилах. Он проведет углубленный анализ конкретных последствий принятых решений и вариантов действий", - заявила Келлер-Зуттер. Трансляция пресс-конференции велась в YouTube-канале Федерального совета Швейцарии. "Эскалация конфликта не отвечает интересам Швейцарии, поэтому в настоящее время решено отказаться от прямых ответных мер, рассматриваются другие решения", - добавила она. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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швейцария, сша
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, США
16:32 03.04.2025
 
Швейцария не стала принимать контрмер против пошлин США

Келлер-Зуттер: Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США, чтобы избежать эскалации, заявила на пресс-конференции швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер.
"Федеральный совет выражает сожаление по поводу того, что этими решениями США отходят от свободной торговли и торгового порядка, основанного на правилах. Он проведет углубленный анализ конкретных последствий принятых решений и вариантов действий", - заявила Келлер-Зуттер.
Трансляция пресс-конференции велась в YouTube-канале Федерального совета Швейцарии.
"Эскалация конфликта не отвечает интересам Швейцарии, поэтому в настоящее время решено отказаться от прямых ответных мер, рассматриваются другие решения", - добавила она.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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ЭкономикаШВЕЙЦАРИЯСША
 
 
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