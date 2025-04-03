https://1prime.ru/20250403/shveytsariya-856356183.html
Швейцария не стала принимать контрмер против пошлин США
Швейцария не стала принимать контрмер против пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Швейцария не стала принимать контрмер против пошлин США
Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США, чтобы избежать эскалации, заявила на пресс-конференции швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T16:32+0300
2025-04-03T16:32+0300
2025-04-03T16:32+0300
экономика
швейцария
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84011/63/840116381_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_b7f6e2a3419d2d06aa8b716bf6062b98.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США, чтобы избежать эскалации, заявила на пресс-конференции швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер. "Федеральный совет выражает сожаление по поводу того, что этими решениями США отходят от свободной торговли и торгового порядка, основанного на правилах. Он проведет углубленный анализ конкретных последствий принятых решений и вариантов действий", - заявила Келлер-Зуттер. Трансляция пресс-конференции велась в YouTube-канале Федерального совета Швейцарии. "Эскалация конфликта не отвечает интересам Швейцарии, поэтому в настоящее время решено отказаться от прямых ответных мер, рассматриваются другие решения", - добавила она. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://1prime.ru/20250403/poshliny-856355653.html
швейцария
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84011/63/840116381_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_33729518800a209b1631b8238aa2d2cb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, сша
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, США
Швейцария не стала принимать контрмер против пошлин США
Келлер-Зуттер: Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Швейцария пока не будет принимать контрмер против пошлин США, чтобы избежать эскалации, заявила на пресс-конференции швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер.
"Федеральный совет выражает сожаление по поводу того, что этими решениями США отходят от свободной торговли и торгового порядка, основанного на правилах. Он проведет углубленный анализ конкретных последствий принятых решений и вариантов действий", - заявила Келлер-Зуттер.
Трансляция пресс-конференции велась в YouTube-канале Федерального совета Швейцарии.
"Эскалация конфликта не отвечает интересам Швейцарии, поэтому в настоящее время решено отказаться от прямых ответных мер, рассматриваются другие решения", - добавила она.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
В США подсчитали, сколько принесут в бюджет пошлины против Китая и Тайваня