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Швейцария намерена заключить соглашение с США по пошлинам
Швейцария намерена заключить соглашение с США по пошлинам - 03.04.2025, ПРАЙМ
Швейцария намерена заключить соглашение с США по пошлинам
Правительство Швейцарии попытается заключить соглашение с США по пошлинам, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T16:50+0300
2025-04-03T16:50+0300
2025-04-03T16:50+0300
экономика
швейцария
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ЖЕНЕВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство Швейцарии попытается заключить соглашение с США по пошлинам, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары. "Федеральный совет, принимая во внимание тот факт, что администрация президента Трампа неоднократно сигнализировала о своей готовности заключить соглашения с заинтересованными странами о снижении объявленных пошлин или предоставлении исключений, считает, что будет важно изучить этот путь в ближайшие дни, недели и месяцы, чтобы определить, есть ли возможность найти общий язык", - сказал Пармелен.
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швейцария, дональд трамп, сша
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, Дональд Трамп, США
Швейцария намерена заключить соглашение с США по пошлинам
Пармелен: Швейцария намерена заключить соглашение с США по пошлинам
ЖЕНЕВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство Швейцарии попытается заключить соглашение с США по пошлинам, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары.
"Федеральный совет, принимая во внимание тот факт, что администрация президента Трампа неоднократно сигнализировала о своей готовности заключить соглашения с заинтересованными странами о снижении объявленных пошлин или предоставлении исключений, считает, что будет важно изучить этот путь в ближайшие дни, недели и месяцы, чтобы определить, есть ли возможность найти общий язык", - сказал Пармелен.
Швейцария не стала принимать контрмер против пошлин США