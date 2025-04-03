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Швейцария не присоединится к возможным контрмерам ЕС против США - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Швейцария не присоединится к возможным контрмерам ЕС против США
Швейцария не присоединится к возможным контрмерам ЕС против США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Швейцария не присоединится к возможным контрмерам ЕС против США
Швейцария не присоединится к возможным контрмерам ЕС против США, но будет тесно сотрудничать с Брюсселем по вопросу пошлин, заявила на пресс-конференции... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T17:50+0300
2025-04-03T17:50+0300
экономика
сша
швейцария
дональд трамп
ес
урсула фон дер ляйен
пошлины
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ЖЕНЕВА, 3 апр - ПРАЙМ. Швейцария не присоединится к возможным контрмерам ЕС против США, но будет тесно сотрудничать с Брюсселем по вопросу пошлин, заявила на пресс-конференции президент страны Карин Келлер-Саттер. Ранее глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов в качестве ответной меры на пошлины США. "Мы не собираемся присоединяться к контрмерам Европейского союза, если таковые будут. Это совсем другие меры, которые могли бы быть приняты на уровне Европейского союза, но я считаю, что они также в первую очередь хотят найти решение в диалоге с США", - сказала Келлер-Саттер. Она добавила, что общалась в четверг утром с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Келлер-Саттер, Швейцария будет тесно общаться и координировать действия с ЕС по вопросу пошлин США. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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сша, швейцария, дональд трамп, ес, урсула фон дер ляйен, пошлины
Экономика, США, ШВЕЙЦАРИЯ, Дональд Трамп, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, пошлины
17:50 03.04.2025
 
Швейцария не присоединится к возможным контрмерам ЕС против США

Швейцария не будет присоединяться к возможным контрмерам Евросоюза против США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 3 апр - ПРАЙМ. Швейцария не присоединится к возможным контрмерам ЕС против США, но будет тесно сотрудничать с Брюсселем по вопросу пошлин, заявила на пресс-конференции президент страны Карин Келлер-Саттер.
Ранее глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов в качестве ответной меры на пошлины США.
"Мы не собираемся присоединяться к контрмерам Европейского союза, если таковые будут. Это совсем другие меры, которые могли бы быть приняты на уровне Европейского союза, но я считаю, что они также в первую очередь хотят найти решение в диалоге с США", - сказала Келлер-Саттер.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Трамп наносит удар. Германию ждут серьезные потери из-за пошлин США
17:33
Она добавила, что общалась в четверг утром с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Келлер-Саттер, Швейцария будет тесно общаться и координировать действия с ЕС по вопросу пошлин США.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
 
ЭкономикаСШАШВЕЙЦАРИЯДональд ТрампЕСУрсула фон дер Ляйенпошлины
 
 
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