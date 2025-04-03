https://1prime.ru/20250403/shveytsariya-856363316.html
Швейцария исключают возможность рецессии экономики страны из-за пошлин США
Швейцария исключают возможность рецессии экономики страны из-за пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ
Швейцария исключают возможность рецессии экономики страны из-за пошлин США
Правительство Швейцарии считает, что экономика страны в настоящее время не вступит в рецессию, несмотря на пошлины США, заявил на пресс-конференции глава... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T19:41+0300
2025-04-03T19:41+0300
2025-04-03T19:41+0300
экономика
пошлины
мировая экономика
швейцария
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg
ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Правительство Швейцарии считает, что экономика страны в настоящее время не вступит в рецессию, несмотря на пошлины США, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары. "Федеральный совет считает, что, хотя новые пошлины США прямо или косвенно также повлияют на экономику Швейцарии, в настоящее время не следует ожидать, что швейцарская экономика вступит в рецессию", - сказал он. В марте Государственный секретариат экономики Швейцарии (SECO) пересмотрел в сторону понижения свои опубликованные в декабре прогнозы роста ВВП страны на 2025 и 2026 годы: с 1,5% до 1,4% в 2025 году и с 1,7% до 1,6% в 2026 году.
https://1prime.ru/20250403/avstraliya-856363168.html
швейцария
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_22:0:4670:3486_1920x0_80_0_0_47626c3d188b03b60189263f4b120e9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пошлины, мировая экономика, швейцария, сша, дональд трамп
Экономика, пошлины, Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, США, Дональд Трамп
Швейцария исключают возможность рецессии экономики страны из-за пошлин США
Швейцарские власти исключают возможность рецессии экономики страны из-за пошлин США
ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Правительство Швейцарии считает, что экономика страны в настоящее время не вступит в рецессию, несмотря на пошлины США, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары.
"Федеральный совет считает, что, хотя новые пошлины США прямо или косвенно также повлияют на экономику Швейцарии, в настоящее время не следует ожидать, что швейцарская экономика вступит в рецессию", - сказал он.
В марте Государственный секретариат экономики Швейцарии (SECO) пересмотрел в сторону понижения свои опубликованные в декабре прогнозы роста ВВП страны на 2025 и 2026 годы: с 1,5% до 1,4% в 2025 году и с 1,7% до 1,6% в 2026 году.
Австралия пригрозила применением торгового соглашения из-за пошлин США