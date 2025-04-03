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Швейцария исключают возможность рецессии экономики страны из-за пошлин США

Швейцария исключают возможность рецессии экономики страны из-за пошлин США - 03.04.2025, ПРАЙМ

Швейцария исключают возможность рецессии экономики страны из-за пошлин США

Правительство Швейцарии считает, что экономика страны в настоящее время не вступит в рецессию, несмотря на пошлины США, заявил на пресс-конференции глава... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T19:41+0300

2025-04-03T19:41+0300

2025-04-03T19:41+0300

экономика

пошлины

мировая экономика

швейцария

сша

дональд трамп

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ЖЕНЕВА, 3 апр – ПРАЙМ. Правительство Швейцарии считает, что экономика страны в настоящее время не вступит в рецессию, несмотря на пошлины США, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары. "Федеральный совет считает, что, хотя новые пошлины США прямо или косвенно также повлияют на экономику Швейцарии, в настоящее время не следует ожидать, что швейцарская экономика вступит в рецессию", - сказал он. В марте Государственный секретариат экономики Швейцарии (SECO) пересмотрел в сторону понижения свои опубликованные в декабре прогнозы роста ВВП страны на 2025 и 2026 годы: с 1,5% до 1,4% в 2025 году и с 1,7% до 1,6% в 2026 году.

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пошлины, мировая экономика, швейцария, сша, дональд трамп