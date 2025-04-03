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Соцфонд в 2024 году выдал более 710 тысяч сертификатов на маткапитал

Соцфонд в 2024 году выдал более 710 тысяч сертификатов на маткапитал - 03.04.2025, ПРАЙМ

Соцфонд в 2024 году выдал более 710 тысяч сертификатов на маткапитал

Социальный фонд в 2024 году выдал более 710 тысяч сертификатов на материнский капитал, следует из данных фонда, которые имеются в распоряжении РИА Новости. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T02:41+0300

2025-04-03T02:41+0300

2025-04-03T02:41+0300

общество

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Социальный фонд в 2024 году выдал более 710 тысяч сертификатов на материнский капитал, следует из данных фонда, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, в 2024 году Соцфонд выдал всего 710 729 государственных сертификатов по программе материнского капитала. Из них 107 486 сертификатов получили жители Москвы и Московской области, 36 324 сертификата - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего в Центральном федеральном округе было выдано 180 223 сертификата, в том числе 10 155 - в Воронежской области. Жители Северо-Западного федерального округа получили 64 732 сертификата. В Южном федеральном округе было выдано 80 124 сертификата, в том числе 30 831 - жителям Краснодарского края, 20 692 - жителям Ростовской области. Жители Северо-Кавказского федерального округа получили 47 393 сертификата, из них 15 405 сертификатов получили жители Дагестана, 11 986 сертификатов - жители Ставропольского края, 9 448 сертификатов - жители Чечни. В Приволжском федеральном округе было выдано 124 763 сертификата, в том числе 17 589 в Башкирии, 19 540 - в Татарстане, 11 908 - в Пермском крае, 13 986 - в Нижегородской области, 13 478 - в Самарской области. В Уральском федеральном округе было выдано 60 144 сертификата, в том числе 20 525 - в Свердловской области, 15 877 - в Челябинской области. Жители Сибири получили 76 737 сертификатов. В Красноярском крае был выдан 13 861 сертификат, в Новосибирской области - 13 709 сертификатов, в Иркутской области - 12 213 сертификатов. На Дальнем Востоке было выдано 39 527 сертификатов, в том числе 9 207 сертификатов в Приморском крае, 7 115 сертификатов - в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В ДНР было выдано 15 960 сертификатов, в ЛНР - 12 913, в Запорожской области - 5 243 сертификата, в Херсонской области - 2 745 сертификатов. Всего в новых регионах РФ выданы 36 861 сертификат.

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