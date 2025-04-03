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СМИ: США планируют снова испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия - 03.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США планируют снова испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия
СМИ: США планируют снова испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия - 03.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: США планируют снова испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия
Армия США планирует провести следующее испытание гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) в декабре, сообщает издание Defense News со ссылкой на... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T09:06+0300
2025-04-03T09:06+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Армия США планирует провести следующее испытание гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) в декабре, сообщает издание Defense News со ссылкой на программного директора армии США по ракетам и космосу Фрэнка Лозано. "Армия США запланировала на декабрь проведение испытания... LRHW", - говорится в сообщении издания. Согласно прогнозам, первое подразделение американской армии, которому должны предоставить гиперзвуковые ракеты, начнет получать их в мае, отметил Лорензо. В 2024 году контрольно-ревизионное управление американского правительства сообщало, что сухопутные войска США не получат гиперзвуковые ракеты ранее начинающегося в октябре 2025-го финансового года. В марте 2025 года заместитель начальника штаба сухопутных войск Джеймс Мингус отметил, что армия и военно-морские силы США получат новое гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия к концу этого года.
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сша
Вооружения, США
09:06 03.04.2025
 
СМИ: США планируют снова испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия

DN: США хотят снова испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия в декабре

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Армия США планирует провести следующее испытание гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) в декабре, сообщает издание Defense News со ссылкой на программного директора армии США по ракетам и космосу Фрэнка Лозано.
"Армия США запланировала на декабрь проведение испытания... LRHW", - говорится в сообщении издания.
Согласно прогнозам, первое подразделение американской армии, которому должны предоставить гиперзвуковые ракеты, начнет получать их в мае, отметил Лорензо.
В 2024 году контрольно-ревизионное управление американского правительства сообщало, что сухопутные войска США не получат гиперзвуковые ракеты ранее начинающегося в октябре 2025-го финансового года. В марте 2025 года заместитель начальника штаба сухопутных войск Джеймс Мингус отметил, что армия и военно-морские силы США получат новое гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия к концу этого года.
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