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Дефицит торгового баланса США снизился чуть сильнее прогноза

Дефицит торгового баланса США снизился чуть сильнее прогноза - 03.04.2025, ПРАЙМ

Дефицит торгового баланса США снизился чуть сильнее прогноза

Дефицит торгового баланса США в феврале уменьшился на 8 миллиардов долларов, или на 6,1% по сравнению с пересмотренным показателем января - до 122,7 миллиарда... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T15:39+0300

2025-04-03T15:39+0300

2025-04-03T15:39+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в феврале уменьшился на 8 миллиардов долларов, или на 6,1% по сравнению с пересмотренным показателем января - до 122,7 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце снизился только до 123,5 миллиарда долларов с первоначального значения января в 131,4 миллиарда, которое было пересмотрено до 130,7 миллиарда долларов.

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