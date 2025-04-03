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Фондовые индексы США падают почти на 3-5 процента из-за заявлений Трампа

Фондовые индексы США падают почти на 3-5 процента из-за заявлений Трампа - 03.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США падают почти на 3-5 процента из-за заявлений Трампа

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг падают примерно на 3-5% после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении импортных пошлин в... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T21:22+0300

2025-04-03T21:22+0300

2025-04-03T21:22+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг падают примерно на 3-5% после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.14 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 3,3% - до 40 832,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 5,47%, до 16 637,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 4,28%, до 5 427,99 пункта. Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. "Это был наихудший сценарий для пошлин, который не был учтен на рынках. Если эти тарифы сохранятся, экономика замедлится. Независимо от того, будет ли это рецессия или нет, ясно, что экономика движется к замедлению в США и во всем мире", - прокомментировала агентству Блумберг аналитик Sanctuary Wealth Мэри Энн Бартелс (Mary Ann Bartels). На этом фоне наиболее заметно проседает технологический сектор, в том числе акции Apple дешевеют на 9,3%, Amazon - на 8%, Nvidia - на 7,2%, Intel - на 4,8%. Акции банков также дешевеют: Citigroup - на 11,1%, Bank of America - на 9,7%, Goldman Sachs - на 8,3%, JPMorgan Chase - на 6,2%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в марте снизился до 50,8% с уровня февраля в 53,5%, прогноз предполагал снижение только до 53%.

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сша, рынки, мировая экономика, дональд трамп, dow jones, nasdaq composite, apple, amazon