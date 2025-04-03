https://1prime.ru/20250403/stavka-856343314.html

Набиуллина назвала ожидаемый уровень средней ключевой ставки в 2025 году

Набиуллина назвала ожидаемый уровень средней ключевой ставки в 2025 году - 03.04.2025, ПРАЙМ

Набиуллина назвала ожидаемый уровень средней ключевой ставки в 2025 году

Банк России рассчитывает, что средняя ключевая ставка в 2025 году будет идти по нижней прогнозной границе в 19-22%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T11:25+0300

2025-04-03T11:25+0300

2025-04-03T11:41+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что средняя ключевая ставка в 2025 году будет идти по нижней прогнозной границе в 19-22%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."По базовому прогнозу сейчас мы видим в среднем по году 19-22% ставку. Вы видите, что это предусматривает возможность и снижения, и повышения, потому что мы сейчас находимся в условиях неопределенности", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы, где обсуждался отчет ЦБ за 2024 год."Но я, конечно, как мы все рассчитываем, что и наша политика, которая проводится, и политика правительства по стимулированию экономики предложения и внешние обстоятельства сложатся так, что нам позволят все-таки идти по нижней границе", - продолжила Набиуллина."Но мы готовы, к сожалению, повышать ставку, если вдруг реализуются инфляционные риски, как это было в прошлом году", - заключила она.

https://1prime.ru/20250403/stavka-856343404.html

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эльвира набиуллина