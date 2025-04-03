https://1prime.ru/20250403/stavka-856343404.html

"Не волшебная палочка". Набиуллина назвала последствия снижения ставки ЦБ

"Не волшебная палочка". Набиуллина назвала последствия снижения ставки ЦБ - 03.04.2025, ПРАЙМ

"Не волшебная палочка". Набиуллина назвала последствия снижения ставки ЦБ

Ключевая ставка - не "волшебная палочка", ее снижение может привести к печальным последствиям в виде нового взлета цен, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T11:26+0300

2025-04-03T11:26+0300

2025-04-03T11:26+0300

банк россии

финансы

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855313188_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_7def9057ec99731c66816c0c0d08285f.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Ключевая ставка - не "волшебная палочка", ее снижение может привести к печальным последствиям в виде нового взлета цен, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора. "Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее. Но наивно полагать, что ключевая ставка - это такая волшебная палочка. И если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок. Сейчас физические ресурсы в экономике практически полностью задействованы", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год. Также глава ЦБ РФ отметила, что текущая инфляция в ноябре и декабре была опасно высокой, около 14%, "если пересчитывать на полный год". "Цифру по марту мы узнаем только на следующей неделе. Но это не значит, что ключевая ставка начала работать только в начале года. Весь предыдущий год она сдерживала мощное инфляционное давление. Осенью это давление достигло пика, и чтобы справиться с ним, нам потребовалось повышение ключевой ставки до 21%", - сказала она. Набиуллина считает, что в следующем месяце инфляция продолжит снижаться, и к концу года, по оценке ЦБ РФ, придет в норму. Но в целом в текущему году инфляция будет все еще выше 4% из-за высоких показателей начала года, подытожила Набиуллина.

https://1prime.ru/20250403/stavka-856343314.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, эльвира набиуллина