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Stellantis приостановит работу некоторых заводов в Канаде и Мексике

Stellantis приостановит работу некоторых заводов в Канаде и Мексике - 03.04.2025, ПРАЙМ

Stellantis приостановит работу некоторых заводов в Канаде и Мексике

Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, решила приостановить производство на некоторых | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T17:21+0300

2025-04-03T17:21+0300

2025-04-03T17:41+0300

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ГААГА, 3 апр - ПРАЙМ. Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, решила приостановить производство на некоторых заводах в Канаде и Мексике из-за американских пошлин, сообщил РИА Новости представитель по связям с общественностью компании Йерун Маас."Stellantis продолжает оценивать последствия недавно объявленных пошлин США на импортные автомобили и продолжит взаимодействовать с администрацией США по этим изменениям политики. Немедленные действия, которые нам необходимо предпринять, включают временную остановку производства на некоторых наших канадских и мексиканских сборочных заводах", - сказал Маас.По его словам, это повлияет на несколько предприятий Stellantis по производству силовых установок и штамповочных изделий в США, которые поддерживают работу этих заводов.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot. Штаб-квартира корпорации расположена в городе Хофддорп в Нидерландах.

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