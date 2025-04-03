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Сторонники президента Аргентины хвалят его за минимальные пошлины США

Сторонники президента Аргентины хвалят его за минимальные пошлины США - 03.04.2025, ПРАЙМ

Сторонники президента Аргентины хвалят его за минимальные пошлины США

Сторонники президента Аргентины Хавьера Милея хвалят его за то, что пошлины США против страны были минимальны, следует из публикаций в X, которые репостит сам... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T04:30+0300

2025-04-03T04:30+0300

2025-04-03T04:30+0300

экономика

мировая экономика

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр - ПРАЙМ. Сторонники президента Аргентины Хавьера Милея хвалят его за то, что пошлины США против страны были минимальны, следует из публикаций в X, которые репостит сам глава государства. "Благодаря Милею в отношении нас ввели пошлину в 10%, что равно тому, что взимаем мы. Мы на тех же торговых условиях, что и США. Это исторический момент", - говорится в одном из репостов. "Благодаря Милею, Трамп ввел в отношении Аргентины и стран МЕРКОСУР наиболее низкие пошлины в 10%", - гласит другая публикация, которой поделился Милей. "Аргентина станет одной из немногих важных экономик, которые будут иметь взаимные тарифы с Соединенными Штатами только в размере 10%", - отметил, в свою очередь, депутат Дамиан Арабия. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа , это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

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мировая экономика, сша, аргентина, буэнос-айрес, дональд трамп