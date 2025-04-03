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Оператор бонусов Альфа-банка, Х5 и "Билайна" отсудил бренд "Апельсин"

Оператор бонусов Альфа-банка, Х5 и "Билайна" отсудил бренд "Апельсин" - 03.04.2025, ПРАЙМ

Оператор бонусов Альфа-банка, Х5 и "Билайна" отсудил бренд "Апельсин"

Суд по интеллектуальным правам по иску ООО "Коалиционная программа лояльности" (КПЛ), оператора системы привилегий "Апельсин" для клиентов Альфа-банка,... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T11:13+0300

2025-04-03T11:13+0300

2025-04-03T11:13+0300

бизнес

суд

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по иску ООО "Коалиционная программа лояльности" (КПЛ), оператора системы привилегий "Апельсин" для клиентов Альфа-банка, "Альфастрахования", "Вымпелкома" и ритейлера Х5, прекратил правовую охрану в России товарного знака "Апельсин", принадлежащего крупной европейской телекоммуникационной группе Orange. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат прошедшего в четверг заседания. Бонусные баллы в программе лояльности истца называются "апельсинками". Они присваиваются физлицам - участникам программы за покупки товаров и услуг у компаний, участвующих в этой "системе привилегий". ООО "КПЛ" в 2024 году обратилось в Роспатент за регистрацией пяти товарных знаков со словами "Апельсин", "Апельсинки", "UPельсин", но ведомство уведомило заявителя о наличии конкурирующего знака, оформленного в 2007 году на английскую Orange Brand Services Limited. После этого ООО "КПЛ" обратилось в суд с требованием аннулировать бренд английской компании применительно к таким товарам, как компьютерные программы, кредитные карточки, дебетные и платежные карточки и т.п.; а также к таким услугам, как телекоммуникации, услуги связи, составление программ для компьютеров, передача с помощью средств телекоммуникаций информации (в том числе веб-страниц), компьютерных программ и данных и т.д. По мнению истца, ответчик товарный знак в России не использует. По данным ЕГРЮЛ, ООО "Коалиционная программа лояльности" было создано в апреле 2024 года. Его участники - АО "Альфа-банк" (30%), ПАО "Вымпел-Коммуникации" (30%), АО "Альфастрахование" (10%) и ПАО "Корпоративный центр Икс 5" (30%). Основной вид деятельности – "деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий". Французская телекоммуникационная группа Orange – один из глобальных операторов связи. Французская France Telecom купила компанию Orange у британской Vodafone в 2000 году. Все мобильные услуги компании были объединены под брендом Orange. С 2013 года France Telecom окончательно сменила название на Orange.

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