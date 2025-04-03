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Суд рассмотрит спор "Просвещения" и ФАС по выплате незаконного дохода
Суд рассмотрит спор "Просвещения" и ФАС по выплате незаконного дохода - 03.04.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит спор "Просвещения" и ФАС по выплате незаконного дохода
Арбитражный суд Москвы 23 мая приступит к рассмотрению по существу заявления издательства "Просвещение", оспаривающего акты Федеральной антимонопольной службы... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T15:33+0300
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы 23 мая приступит к рассмотрению по существу заявления издательства "Просвещение", оспаривающего акты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая ранее признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство и обязала его перечислить в госбюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Просвещение" просит признать незаконными решение ФАС России от 24 января 2025 года и два датированных тем же числом предписания. На предварительном заседании в четверг суд приобщил четыре коробки документов из антимонопольного дела. В апреле 2024 года ФАС возбудила антимонопольное разбирательство в отношении издательства. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников по предметным линиям "русский язык", "история", "биология" превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень. В январе ведомство сообщило, что признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере более 2 миллиардов рублей. После этого в издательстве рассказали РИА Новости, что позиция "Просвещения" относительно отсутствия в его действиях нарушений антимонопольного законодательства остается неизменной. В сообщении пресс-службы отмечалось, что "в связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции". В издательстве также отметили, что "Просвещение" находится в открытом и активном диалоге с ФАС, которой были "представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства".
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фас рф, финансы
Суд рассмотрит спор "Просвещения" и ФАС по выплате незаконного дохода
Суд рассмотрит 23 мая спор издательства "Просвещение" и ФАС
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы 23 мая приступит к рассмотрению по существу заявления издательства "Просвещение", оспаривающего акты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая ранее признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство и обязала его перечислить в госбюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Просвещение" просит признать незаконными решение ФАС России от 24 января 2025 года и два датированных тем же числом предписания. На предварительном заседании в четверг суд приобщил четыре коробки документов из антимонопольного дела.
В апреле 2024 года ФАС возбудила антимонопольное разбирательство в отношении издательства. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников по предметным линиям "русский язык", "история", "биология" превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень.
В январе ведомство сообщило, что признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере более 2 миллиардов рублей.
После этого в издательстве рассказали РИА Новости, что позиция "Просвещения" относительно отсутствия в его действиях нарушений антимонопольного законодательства остается неизменной. В сообщении пресс-службы отмечалось, что "в связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции".
В издательстве также отметили, что "Просвещение" находится в открытом и активном диалоге с ФАС, которой были "представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства".
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