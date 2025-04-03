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Удар по мировой торговле или справедливость. Мир обсуждает тарифы Трампа - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250403/tariffs-856346760.html
Удар по мировой торговле или справедливость. Мир обсуждает тарифы Трампа
Удар по мировой торговле или справедливость. Мир обсуждает тарифы Трампа - 03.04.2025, ПРАЙМ
Удар по мировой торговле или справедливость. Мир обсуждает тарифы Трампа
Дональд Трамп накануне вечером объявил о введении взаимных торговых пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, но для каждой... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T12:42+0300
2025-04-03T12:55+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
брюссель
ес
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Дональд Трамп накануне вечером объявил о введении взаимных торговых пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, но для каждой страны тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что взимается с компаний, ввозящих американские товары. Трамп назвал свое решение декларацией экономической независимости США, которая принесет триллионы долларов. В свою очередь, торговые партнеры Штатов называют это решение ударом по всей мировой торговле. Подробности — в материале ПРАЙМ.Плоды некомпетентности Брюсселя"Европейская экономика и, в конечном итоге, европейский народ снова пожинают плоды некомпетентности брюссельских политиков. Ситуация после вчерашних таможенных заявлений президента США ясна: Еврокомиссия должна была вести переговоры! На все это у них было два с половиной месяца. &lt;...&gt; Они не вели переговоров, вместо этого превратили экономический вопрос в идеологический. И все это за ежемесячную зарплату в несколько тысяч евро".Пострадают все"Вся мировая экономика пострадает от этих непродуманных решений: как компании, так и потребители по всему миру, включая самих США. Американское правительство выбирает путь, в конце которого будут только проигравшие".Катастрофа"Это решение является катастрофой для мира экономики. Это представляет для Европы огромную трудность. Я считаю, что это также катастрофа для США и американских граждан".Усилит Европу"Это не есть оптимистичное утро для потребителей и бизнеса, но Польша и Европа выйдут из этого сильнейшими".Разрыв производственных цепочек"Мировая автомобильная промышленность в высшей степени зависит от транснациональных производственных цепочек и цепей поставок, меры США искусственно разрывают производственные и логистические цепочки между Штатами и другими регионами, это не поможет ни так называемой национальной безопасности, ни развитию внутренней промышленности США".Фронтальная атака на мировую торговлю"Это фронтальная атака на мировую торговлю. &lt;...&gt; Я ожидаю, что этот конфликт окажет существенное негативное влияние на наш экономический рост. Чем дольше это будет длиться, тем больнее будет для всех, включая США. &lt;...&gt; Новые соглашения о свободной торговле способствуют независимости от США. Германия и ЕС должны сейчас быстро вступить в переговоры и заключить уже согласованные соглашения".После выступления Трампа стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам. По состоянию на 8:05 мск курс евро к доллару рос до 1,091 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0815 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался на 1,13% — до 147,59 иены со 149,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,55%, до 103,1 пункта.По состоянию на 7:36 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,31%, до 73,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 2,43%, до 69,97 доллара.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, брюссель, ес
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Брюссель, ЕС
12:42 03.04.2025 (обновлено: 12:55 03.04.2025)
 
Удар по мировой торговле или справедливость. Мир обсуждает тарифы Трампа

Шольц: от новых пошлины США проиграют все

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Дональд Трамп накануне вечером объявил о введении взаимных торговых пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, но для каждой страны тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что взимается с компаний, ввозящих американские товары. Трамп назвал свое решение декларацией экономической независимости США, которая принесет триллионы долларов. В свою очередь, торговые партнеры Штатов называют это решение ударом по всей мировой торговле. Подробности — в материале ПРАЙМ.

Плоды некомпетентности Брюсселя

"Европейская экономика и, в конечном итоге, европейский народ снова пожинают плоды некомпетентности брюссельских политиков. Ситуация после вчерашних таможенных заявлений президента США ясна: Еврокомиссия должна была вести переговоры! На все это у них было два с половиной месяца. <...> Они не вели переговоров, вместо этого превратили экономический вопрос в идеологический. И все это за ежемесячную зарплату в несколько тысяч евро".
Петер Сийярто
Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

Пострадают все

"Вся мировая экономика пострадает от этих непродуманных решений: как компании, так и потребители по всему миру, включая самих США. Американское правительство выбирает путь, в конце которого будут только проигравшие".
Олаф Шольц
Олаф Шольц
и.о. канцлера ФРГ

Катастрофа

"Это решение является катастрофой для мира экономики. Это представляет для Европы огромную трудность. Я считаю, что это также катастрофа для США и американских граждан".
Французский политик Франсуа Байру
Франсуа Байру
премьер-министр Франции

Усилит Европу

"Это не есть оптимистичное утро для потребителей и бизнеса, но Польша и Европа выйдут из этого сильнейшими".
Анджей Доманьский
заявил министр финансов Польши

Разрыв производственных цепочек

"Мировая автомобильная промышленность в высшей степени зависит от транснациональных производственных цепочек и цепей поставок, меры США искусственно разрывают производственные и логистические цепочки между Штатами и другими регионами, это не поможет ни так называемой национальной безопасности, ни развитию внутренней промышленности США".
Хэ Ядун
официальный представитель министерства коммерции КНР

Фронтальная атака на мировую торговлю

"Это фронтальная атака на мировую торговлю. <...> Я ожидаю, что этот конфликт окажет существенное негативное влияние на наш экономический рост. Чем дольше это будет длиться, тем больнее будет для всех, включая США. <...> Новые соглашения о свободной торговле способствуют независимости от США. Германия и ЕС должны сейчас быстро вступить в переговоры и заключить уже согласованные соглашения".
Дирк Яндура
Глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA)
После выступления Трампа стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам. По состоянию на 8:05 мск курс евро к доллару рос до 1,091 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0815 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался на 1,13% — до 147,59 иены со 149,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,55%, до 103,1 пункта.
По состоянию на 7:36 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,31%, до 73,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 2,43%, до 69,97 доллара.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Глава МИД Финляндии уверена, что страны НАТО выйдут из торговой войны
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