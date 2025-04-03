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Удар по мировой торговле или справедливость. Мир обсуждает тарифы Трампа

Удар по мировой торговле или справедливость. Мир обсуждает тарифы Трампа - 03.04.2025, ПРАЙМ

Удар по мировой торговле или справедливость. Мир обсуждает тарифы Трампа

Дональд Трамп накануне вечером объявил о введении взаимных торговых пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, но для каждой... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T12:42+0300

2025-04-03T12:42+0300

2025-04-03T12:55+0300

экономика

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Дональд Трамп накануне вечером объявил о введении взаимных торговых пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, но для каждой страны тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что взимается с компаний, ввозящих американские товары. Трамп назвал свое решение декларацией экономической независимости США, которая принесет триллионы долларов. В свою очередь, торговые партнеры Штатов называют это решение ударом по всей мировой торговле. Подробности — в материале ПРАЙМ.Плоды некомпетентности Брюсселя"Европейская экономика и, в конечном итоге, европейский народ снова пожинают плоды некомпетентности брюссельских политиков. Ситуация после вчерашних таможенных заявлений президента США ясна: Еврокомиссия должна была вести переговоры! На все это у них было два с половиной месяца. <...> Они не вели переговоров, вместо этого превратили экономический вопрос в идеологический. И все это за ежемесячную зарплату в несколько тысяч евро".Пострадают все"Вся мировая экономика пострадает от этих непродуманных решений: как компании, так и потребители по всему миру, включая самих США. Американское правительство выбирает путь, в конце которого будут только проигравшие".Катастрофа"Это решение является катастрофой для мира экономики. Это представляет для Европы огромную трудность. Я считаю, что это также катастрофа для США и американских граждан".Усилит Европу"Это не есть оптимистичное утро для потребителей и бизнеса, но Польша и Европа выйдут из этого сильнейшими".Разрыв производственных цепочек"Мировая автомобильная промышленность в высшей степени зависит от транснациональных производственных цепочек и цепей поставок, меры США искусственно разрывают производственные и логистические цепочки между Штатами и другими регионами, это не поможет ни так называемой национальной безопасности, ни развитию внутренней промышленности США".Фронтальная атака на мировую торговлю"Это фронтальная атака на мировую торговлю. <...> Я ожидаю, что этот конфликт окажет существенное негативное влияние на наш экономический рост. Чем дольше это будет длиться, тем больнее будет для всех, включая США. <...> Новые соглашения о свободной торговле способствуют независимости от США. Германия и ЕС должны сейчас быстро вступить в переговоры и заключить уже согласованные соглашения".После выступления Трампа стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам. По состоянию на 8:05 мск курс евро к доллару рос до 1,091 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0815 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался на 1,13% — до 147,59 иены со 149,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,55%, до 103,1 пункта.По состоянию на 7:36 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,31%, до 73,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 2,43%, до 69,97 доллара.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, брюссель, ес