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Полянский: почти вся территория Курской области освобождена

Полянский: почти вся территория Курской области освобождена - 03.04.2025, ПРАЙМ

Полянский: почти вся территория Курской области освобождена

"Почти вся" территория Курской области освобождена после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот российский регион, заявил первый... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T00:41+0300

2025-04-03T00:41+0300

2025-04-03T00:41+0300

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ООН, 3 апр – ПРАЙМ. "Почти вся" территория Курской области освобождена после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот российский регион, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Восьмого марта российская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся сил противника. Внезапный и скрытный характер маневра позволил проникнуть глубоко в тыл украинских войск, вынудил украинские подразделения к поспешному отступлению, не оставив им времени на сокрытие улик своих преступлений. Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России", – сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по "Формуле Арриа". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил 12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.

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россия, общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, оон, всу, вс рф