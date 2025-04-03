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Полянский: почти вся территория Курской области освобождена - 03.04.2025, ПРАЙМ
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Полянский: почти вся территория Курской области освобождена
Полянский: почти вся территория Курской области освобождена - 03.04.2025, ПРАЙМ
Полянский: почти вся территория Курской области освобождена
"Почти вся" территория Курской области освобождена после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот российский регион, заявил первый... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T00:41+0300
2025-04-03T00:41+0300
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ООН, 3 апр – ПРАЙМ. "Почти вся" территория Курской области освобождена после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот российский регион, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Восьмого марта российская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся сил противника. Внезапный и скрытный характер маневра позволил проникнуть глубоко в тыл украинских войск, вынудил украинские подразделения к поспешному отступлению, не оставив им времени на сокрытие улик своих преступлений. Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России", – сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по "Формуле Арриа". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил 12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.
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россия, общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, оон, всу, вс рф
РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ООН, ВСУ, ВС РФ
00:41 03.04.2025
 
Полянский: почти вся территория Курской области освобождена

Полянский: почти вся территория Курской области освобождена после попытки вторжения ВСУ

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ООН, 3 апр – ПРАЙМ. "Почти вся" территория Курской области освобождена после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот российский регион, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Восьмого марта российская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся сил противника. Внезапный и скрытный характер маневра позволил проникнуть глубоко в тыл украинских войск, вынудил украинские подразделения к поспешному отступлению, не оставив им времени на сокрытие улик своих преступлений. Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России", – сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по "Формуле Арриа".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил 12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинООНВСУВС РФ
 
 
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