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Трамп заявил о "хорошем сотрудничестве" России и Украины

Трамп заявил о "хорошем сотрудничестве" России и Украины - 03.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о "хорошем сотрудничестве" России и Украины

Добавлены подробности по тексту, расширен бэкграунд (последний абзац). | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T03:15+0300

2025-04-03T03:15+0300

2025-04-03T03:15+0300

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Добавлены подробности по тексту, расширен бэкграунд (последний абзац). ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон фиксирует "хорошее сотрудничество" со стороны Москвы и Киева в попытках добиться урегулирования продолжающегося конфликта между ними. "Я думаю, мы фиксируем хорошее сотрудничество от России и от Украины, но мы должны это (конфликт - ред.) остановить. Это — вопрос человечности. Это ужасная вещь", — сказал он в выступлении в Белом доме, подчеркнув, что "конфликт на Украине никогда не начался бы, если бы он был президентом ранее". Трамп также выразил обеспокоенность масштабами потерь на поле боя, отметив, что "ежедневно гибнут тысячи людей". "Русские, украинцы, это молодые люди, и это должно быть остановлено", - сказал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

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мировая экономика, общество , украина, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато, мид рф, мид