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"Посмотрим, кто сильнее". Министр экономики ФРГ пригрозил Трампу

"Посмотрим, кто сильнее". Министр экономики ФРГ пригрозил Трампу - 03.04.2025, ПРАЙМ

"Посмотрим, кто сильнее". Министр экономики ФРГ пригрозил Трампу

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о возможных ответных мерах со стороны Европы на пошлины, введенные США. Слова министра приводит CNBC. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T14:08+0300

2025-04-03T14:08+0300

2025-04-03T14:08+0300

экономика

германия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о возможных ответных мерах со стороны Европы на пошлины, введенные США. Слова министра приводит CNBC."Я вижу, что Дональд Трамп сдастся под давлением, что он скорректирует свои заявления под давлением…" — отметил он.По словам министра, европейские лидеры также должны надавить на Трампа, тогда станет очевидно, "кто же сильнее".В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении ответных пошлин на импортные товары, с минимальной ставкой 10%, а для стран ЕС - 20%. По словам президента, такой ход поможет США достичь экономической независимости и погасить государственный долг.Между тем, министр финансов США Скотт Бессент предостерег другие страны от принятия аналогичных мер, заявив, что это может только усугубить трения в сфере торговли.

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германия

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германия, сша, дональд трамп