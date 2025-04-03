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"Посмотрим, кто сильнее". Министр экономики ФРГ пригрозил Трампу - 03.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Посмотрим, кто сильнее". Министр экономики ФРГ пригрозил Трампу
"Посмотрим, кто сильнее". Министр экономики ФРГ пригрозил Трампу - 03.04.2025, ПРАЙМ
"Посмотрим, кто сильнее". Министр экономики ФРГ пригрозил Трампу
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о возможных ответных мерах со стороны Европы на пошлины, введенные США. Слова министра приводит CNBC. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T14:08+0300
2025-04-03T14:08+0300
экономика
германия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о возможных ответных мерах со стороны Европы на пошлины, введенные США. Слова министра приводит CNBC."Я вижу, что Дональд Трамп сдастся под давлением, что он скорректирует свои заявления под давлением…" — отметил он.По словам министра, европейские лидеры также должны надавить на Трампа, тогда станет очевидно, "кто же сильнее".В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении ответных пошлин на импортные товары, с минимальной ставкой 10%, а для стран ЕС - 20%. По словам президента, такой ход поможет США достичь экономической независимости и погасить государственный долг.Между тем, министр финансов США Скотт Бессент предостерег другие страны от принятия аналогичных мер, заявив, что это может только усугубить трения в сфере торговли.
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германия, сша, дональд трамп
Экономика, ГЕРМАНИЯ, США, Дональд Трамп
14:08 03.04.2025
 
"Посмотрим, кто сильнее". Министр экономики ФРГ пригрозил Трампу

Министр экономики ФРГ Хабек пригрозил Трампу ответом на импортные пошлины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о возможных ответных мерах со стороны Европы на пошлины, введенные США. Слова министра приводит CNBC.
"Я вижу, что Дональд Трамп сдастся под давлением, что он скорректирует свои заявления под давлением…" — отметил он.
По словам министра, европейские лидеры также должны надавить на Трампа, тогда станет очевидно, "кто же сильнее".
В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении ответных пошлин на импортные товары, с минимальной ставкой 10%, а для стран ЕС - 20%. По словам президента, такой ход поможет США достичь экономической независимости и погасить государственный долг.
Между тем, министр финансов США Скотт Бессент предостерег другие страны от принятия аналогичных мер, заявив, что это может только усугубить трения в сфере торговли.
Флаг США
В США объяснили, как рассчитывались новые импортные пошлины
13:24
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯСШАДональд Трамп
 
 
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