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Новые пошлины обеспечат США еще $6-7 трлн, заявил Трамп

Новые пошлины обеспечат США еще $6-7 трлн, заявил Трамп - 03.04.2025, ПРАЙМ

Новые пошлины обеспечат США еще $6-7 трлн, заявил Трамп

Новые пошлины на импортные товары обеспечат США дополнительные 6-7 триллионов долларов, заявил американский президент Дональд Трамп. | 03.04.2025, ПРАЙМ

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экономика

сша

дональд трамп

мировая экономика

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ВАШИНГТОН, 3 апр - ПРАЙМ. Новые пошлины на импортные товары обеспечат США дополнительные 6-7 триллионов долларов, заявил американский президент Дональд Трамп. "Я думаю, это проходит очень хорошо. У США будет 6-7 триллионов, поступающих в страну", - заявил Трамп журналистам. Он добавил, что ожидает "бума" на рынках и в целом в стране. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

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сша, дональд трамп, мировая экономика, пошлины