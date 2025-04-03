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Почти треть россиян, установивших самозапрет, не имеют кредитной истории

Почти треть россиян, установивших самозапрет, не имеют кредитной истории - 03.04.2025, ПРАЙМ

Почти треть россиян, установивших самозапрет, не имеют кредитной истории

Почти треть россиян, установивших самозапрет на выдачу кредитов, не имеют никакой кредитной истории, а более чем у половины уже есть активные задолженности,... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T05:15+0300

2025-04-03T05:15+0300

2025-04-03T05:15+0300

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"скоринг бюро"

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Почти треть россиян, установивших самозапрет на выдачу кредитов, не имеют никакой кредитной истории, а более чем у половины уже есть активные задолженности, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. "Если рассматривать всех потребителей, кто установил самозапрет, с точки зрения кредитной истории, то: 53% потребителей имеют действующие обязательства (кредиты или займы); 16% потребителей имели кредитную историю в прошлом, а на момент установления самозапрета не имеют действующего обязательства; 30% потребителей не имеют кредитной истории", - сообщили в "Скоринг бюро". Всего, по данным компании, россияне уже установили порядка 7,7 миллиона самозапретов. При этом почти 110 тысяч уже были сняты. Популярнее всего полные самозапреты - то есть на получение кредитов и займов как онлайн, так и офлайн в банках и МФО: таких 92% от всех установленных запретов. Еще 4% самозапретов касаются только получения ссуд в онлайн-режиме, 1,5% - только в МФО, 1,5% - в МФО и в банках онлайн, 0,6% - в МФО онлайн, и 0,4% - в банках онлайн. Чаще всего запрет на выдачи себе ставили женщины (56%). А в разрезе по возрастам самыми активными пользователями такой услуги стали люди в возрасте от 35 до 65 лет, добавили в бюро. Среди регионов России лидерами по количеству самозапретов стали Москва и Подмосковье, Краснодарский край и Санкт-Петербург, заключили в "Скоринг бюро".

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