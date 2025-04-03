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ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов

ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов - 03.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов

Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора. | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T09:43+0300

2025-04-03T09:43+0300

2025-04-03T09:43+0300

банк россии

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора. "Сценарии направлены на оценку устойчивости фондов при возможном неблагоприятном изменении экономической ситуации. Последующее восстановление предполагает более интенсивное снижение ставок доходностей государственных облигаций (ОФЗ) по сравнению с предыдущим сценарием", - говорится в сообщении. В сценариях актуализированы вероятности дефолтов активов с учетом данных рейтинговых агентств. Изменения вероятности дефолта в отношении групп низкого кредитного качества отражают последствия продолжительного периода высоких процентных ставок, отмечают в ЦБ. "В процессе разработки сценариев Банк России провел предварительные консультации с профильным комитетом саморегулируемой организации, объединяющей НПФ, в отношении состава и траекторий сценарных показателей. Банк России и СРО Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов договорились продолжить взаимодействие по сценариям стресс-тестирования, чтобы повысить качество оценки рисков, присущих деятельности НПФ", - сообщил регулятор.

https://1prime.ru/20250328/npf-856204965.html

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