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ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов
ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов - 03.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов
Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора. | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T09:43+0300
2025-04-03T09:43+0300
2025-04-03T09:43+0300
банк россии
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора. "Сценарии направлены на оценку устойчивости фондов при возможном неблагоприятном изменении экономической ситуации. Последующее восстановление предполагает более интенсивное снижение ставок доходностей государственных облигаций (ОФЗ) по сравнению с предыдущим сценарием", - говорится в сообщении. В сценариях актуализированы вероятности дефолтов активов с учетом данных рейтинговых агентств. Изменения вероятности дефолта в отношении групп низкого кредитного качества отражают последствия продолжительного периода высоких процентных ставок, отмечают в ЦБ. "В процессе разработки сценариев Банк России провел предварительные консультации с профильным комитетом саморегулируемой организации, объединяющей НПФ, в отношении состава и траекторий сценарных показателей. Банк России и СРО Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов договорились продолжить взаимодействие по сценариям стресс-тестирования, чтобы повысить качество оценки рисков, присущих деятельности НПФ", - сообщил регулятор.
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов
Банк России обновил сценарии стресс-тестирования НПФ
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в сообщении регулятора.
"Сценарии направлены на оценку устойчивости фондов при возможном неблагоприятном изменении экономической ситуации. Последующее восстановление предполагает более интенсивное снижение ставок доходностей государственных облигаций (ОФЗ) по сравнению с предыдущим сценарием", - говорится в сообщении.
В сценариях актуализированы вероятности дефолтов активов с учетом данных рейтинговых агентств. Изменения вероятности дефолта в отношении групп низкого кредитного качества отражают последствия продолжительного периода высоких процентных ставок, отмечают в ЦБ.
"В процессе разработки сценариев Банк России провел предварительные консультации с профильным комитетом саморегулируемой организации, объединяющей НПФ, в отношении состава и траекторий сценарных показателей. Банк России и СРО Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов договорились продолжить взаимодействие по сценариям стресс-тестирования, чтобы повысить качество оценки рисков, присущих деятельности НПФ", - сообщил регулятор.
Совокупный объем инвестпортфеля НПФ в 2024 году вырос на 8,3%