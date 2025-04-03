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Глава ЦБ рассказала о работе над пилотом цифрового рубля
Глава ЦБ рассказала о работе над пилотом цифрового рубля - 03.04.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБ рассказала о работе над пилотом цифрового рубля
ЦБ РФ продолжает активно работать над пилотом цифрового рубля, технологически многие российские банки готовы к его внедрению, заявила глава регулятора Эльвира... | 03.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-03T11:00+0300
2025-04-03T11:00+0300
2025-04-03T11:15+0300
банк россии
цифровой рубль
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ продолжает активно работать над пилотом цифрового рубля, технологически многие российские банки готовы к его внедрению, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.В феврале Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги."Что касается цифрового рубля, мы продолжаем активно работать над этим проектом. Технологически мы и многие банки готовы", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.При этом Набиуллина объяснила причины, по которым ЦБ решил взять больше времени на эксперимент. "Во-первых, мы видим и по реакции людей, нужно, чтобы люди просто привыкли, что это будет третья форма денег, добровольная абсолютно, что человек всегда будет иметь возможность выбирать между наличными, безналичными (деньгами - ред.)", - сказала она."Много озабоченностей, мифов по поводу цифрового рубля, страшилок и так далее, здесь нужно, с этой точки зрения, мне кажется, надо быть очень аккуратными", - подчеркнула глава ЦБ.
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цифровой рубль
Банк России, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
Глава ЦБ рассказала о работе над пилотом цифрового рубля
Набиуллина: ЦБ продолжает активно работать над пилотом цифрового рубля
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ продолжает активно работать над пилотом цифрового рубля, технологически многие российские банки готовы к его внедрению, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В феврале Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги.
"Что касается цифрового рубля, мы продолжаем активно работать над этим проектом. Технологически мы и многие банки готовы", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.
При этом Набиуллина объяснила причины, по которым ЦБ решил взять больше времени на эксперимент. "Во-первых, мы видим и по реакции людей, нужно, чтобы люди просто привыкли, что это будет третья форма денег, добровольная абсолютно, что человек всегда будет иметь возможность выбирать между наличными, безналичными (деньгами - ред.)", - сказала она.
"Много озабоченностей, мифов по поводу цифрового рубля, страшилок и так далее, здесь нужно, с этой точки зрения, мне кажется, надо быть очень аккуратными", - подчеркнула глава ЦБ.
Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях