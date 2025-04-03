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Глава ЦБ рассказала о работе над пилотом цифрового рубля

Глава ЦБ рассказала о работе над пилотом цифрового рубля - 03.04.2025, ПРАЙМ

Глава ЦБ рассказала о работе над пилотом цифрового рубля

ЦБ РФ продолжает активно работать над пилотом цифрового рубля, технологически многие российские банки готовы к его внедрению, заявила глава регулятора Эльвира... | 03.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-03T11:00+0300

2025-04-03T11:00+0300

2025-04-03T11:15+0300

банк россии

цифровой рубль

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ продолжает активно работать над пилотом цифрового рубля, технологически многие российские банки готовы к его внедрению, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.В феврале Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги."Что касается цифрового рубля, мы продолжаем активно работать над этим проектом. Технологически мы и многие банки готовы", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.При этом Набиуллина объяснила причины, по которым ЦБ решил взять больше времени на эксперимент. "Во-первых, мы видим и по реакции людей, нужно, чтобы люди просто привыкли, что это будет третья форма денег, добровольная абсолютно, что человек всегда будет иметь возможность выбирать между наличными, безналичными (деньгами - ред.)", - сказала она."Много озабоченностей, мифов по поводу цифрового рубля, страшилок и так далее, здесь нужно, с этой точки зрения, мне кажется, надо быть очень аккуратными", - подчеркнула глава ЦБ.

https://1prime.ru/20250401/tsb-856277893.html

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цифровой рубль